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Как сейчас выглядит 72-летняя актриса Людмила Дмитриева 

Veasy.ru 6 часов назад
Как сейчас выглядит звезда фильма «Ищите женщину»
Фото: Кадр из фильма "Ищите женщину"
Советская киноактриса хорошо знакома и современным зрителям по комедийному сериалу «Воронины», в котором Людмила сыграла роль мамы Верочки Ворониной.
Настоящий успех актрисе принес фильм «Ищите женщину», где она блистала в роли Сюзанны Бриссар и по сей день он остается ее «визитной карточкой».
У актрисы богатый послужной список и много ярких и интересных ролей. Об актерской карьере Дмитриева мечтала с детства, и с годами ее мечта сбылась.
Начинала свою карьеру на театральной сцене, но несмотря на большое количество работ, широкую известность она обрела после того как появилась на экране, женщина отлично и уверенно чувствует себя и на съемочной площадке.
Впервые Дмитриева снялась в кино в 28 лет. В основном ей приходилось играть довольно странных и эксцентричных героинь. Но именно за отличную актерскую игру ее любят зрители. В ее фильмографии числятся такие киноработы «Возьми меня с собой», «Сентиментальный роман», «Искренне ваш», «Воронины», «Кремлевские курсанты», «Тайны института благородных девиц».
Кадр из сериала "Воронины"
Для советской кинозвезды успешно началось новое тысячелетие. Женщине поступают предложения от современных режиссеров по поводу съемок в рейтинговых проектах.
В этом году актрисе исполняется 73 года. Нельзя не отметить ее цветущий вид, она как и прежде активна, а ее кинокопилка пополняется новыми работами.
Veasy.ru
Стоит отметить, что будучи в столь солидном возрасте женщина по-прежнему находится «в строю». На протяжении 27 лет она остается ведущей актрисой в театре и исполняет главные роли. За свою отличную работу Людмиле Борисовне девять лет назад было присвоено звание народной артистки.
Сегодня Дмитриева успешная актриса, любима зрителями, к тому она счастлива жена. Со своим супругом известным художником они вместе уже много лет. У Людмилы Борисовны двое взрослых детей, которые подарили ей четверо внуков.
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Актеры , Людмила Дмитриева
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