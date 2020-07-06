В каких актрис были влюблены советские школьники

В СССР снимали много интересных фильмов для детей. Девочки, которые снимались в таких картинах, стали примером для подражания сверстниц. А многие школьники были влюблены в образы этих юных героинь. «Рамблер» предлагает вспомнить ярких девочек-актрис советского кино.

В мини-сериале «Гостья из будущего» Наталья исполнила роль Алисы Селезневой , дочки профессора зоологии и директора КосмоЗоо. Позже актриса снялась в сиквеле «Лиловый шар» , однако фильм не стал успешным.

Наталья посвятила себя карьере биолога, она работала в НИИ микробиологии, а затем стала руководителем медицинской компании.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

На съемках фильма «Приключения Буратино» Татьяна оказалась случайно. Ассистент режиссера познакомилась с девочкой и ее родителями в поезде. Роль Мальвины стала единственной в жизни Татьяны.

Проценко окончила ВГИК и посвятила свою жизнь журналистике. Сейчас она является членом Международной федерации журналистов.

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку»

Благодаря роли Красной Шапочки Яна Поплавская стала одной из самых молодых лауреатов Госпремии СССР. Она также сыграла в таких фильмах как «Переходный возраст», «Васса», «Суета Сует» и многих других.