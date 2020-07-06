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Актрисы, в которых были влюблены советские школьники 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В каких актрис были влюблены советские школьники
Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего»
В СССР снимали много интересных фильмов для детей. Девочки, которые снимались в таких картинах, стали примером для подражания сверстниц. А многие школьники были влюблены в образы этих юных героинь. «Рамблер» предлагает вспомнить ярких девочек-актрис советского кино.

Наталья Мурашкевич («Гостья из будущего»)

В мини-сериале «Гостья из будущего» Наталья исполнила роль Алисы Селезневой, дочки профессора зоологии и директора КосмоЗоо. Позже актриса снялась в сиквеле «Лиловый шар», однако фильм не стал успешным.
Наталья посвятила себя карьере биолога, она работала в НИИ микробиологии, а затем стала руководителем медицинской компании.

Татьяна Проценко («Приключения Буратино»)

Кадр из фильма «Приключения Буратино»
На съемках фильма «Приключения Буратино» Татьяна оказалась случайно. Ассистент режиссера познакомилась с девочкой и ее родителями в поезде. Роль Мальвины стала единственной в жизни Татьяны.
Проценко окончила ВГИК и посвятила свою жизнь журналистике. Сейчас она является членом Международной федерации журналистов.

Яна Поплавская («Про Красную Шапочку»)

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку»
Благодаря роли Красной Шапочки Яна Поплавская стала одной из самых молодых лауреатов Госпремии СССР. Она также сыграла в таких фильмах как «Переходный возраст», «Васса», «Суета Сует» и многих других.
Яна окончила Театральное училище им. Щукина, работала в театрах Современник и Василия Ливанова. Позже она также стала преподавать на журфаке МГУ и институте телевидения «Останкино».
Видео дня. Как сложились жизни актеров «Гостьи из будущего»
Комментарии 2
Актеры , Приключения Буратино , Про Красную Шапочку , Гостья из будущего , Лиловый шар , Наталья Мурашкевич , Алиса Селезнева , Василий Ливанов , Яна Поплавская , Татьяна Проценко , МГУ
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