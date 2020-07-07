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«Никто не поверит, что я жертва»: Депп обвинил Херд в насилии в суде 

Газета.Ru и ещё 1 5 часов назад
Депп обвинил бывшую жену в насилии
Фото: Газета.Ru
Актер Джонни Депп во время суда по иску к The Sun заявил, что не считает себя манипулятором и контролирующей личностью, сообщает Sky News.
Так он ответил на обвинения со стороны экс-супруги Эмбер Херд в домашнем насилии, звучавшие в прессе.
"Я верю, что то, как описывала меня Эмбер — это отражение ее собственного характера. В записях моих разговоров с Эмбер слышно, что она говорит со мной как агрессор, а не как кто-то, кто боится за свою жизнь", — свидетельствует Депп, в свою очередь, встречно обвиняя актрису в "серийном" насилии.
"Часы записей покажут настоящую природу и динамику наших отношений, включая угрозы, что никто не поверит, что я жертва домашнего насилия, и ее осознание, что она не может контролировать свою жестокость", — заключил Депп.
Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом угнетении Эмбер Херд.
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Актеры , Джонни Депп , Sky News
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