Депп обвинил бывшую жену в насилии

Актер Джонни Депп во время суда по иску к The Sun заявил, что не считает себя манипулятором и контролирующей личностью, сообщает Sky News.

Так он ответил на обвинения со стороны экс-супруги Эмбер Херд в домашнем насилии, звучавшие в прессе.

"Я верю, что то, как описывала меня Эмбер — это отражение ее собственного характера. В записях моих разговоров с Эмбер слышно, что она говорит со мной как агрессор, а не как кто-то, кто боится за свою жизнь", — свидетельствует Депп, в свою очередь, встречно обвиняя актрису в "серийном" насилии.

"Часы записей покажут настоящую природу и динамику наших отношений, включая угрозы, что никто не поверит, что я жертва домашнего насилия, и ее осознание, что она не может контролировать свою жестокость", — заключил Депп.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом угнетении Эмбер Херд.