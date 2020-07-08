Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Семья этой актрисы сбежала из СССР, а теперь ее знает весь мир 

Диана Товсепова 2 часа назад
Среди звезд мирового кинематографа немало тех, чей путь к славе был особенно тернистым. Так случилось и с Кэтрин Уинник, которую весь мир знает по одной из главных ролей в культовом сериале "Викинги".
Однако мало кто знает, что канадская актриса Кэтрин Уинник на самом деле украинка, а предки звезды в 1940-х годах бежали из СССР. Интересно, что ее дедушка, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом, после войны стал организатором ветеранской организации сечевых стрельцов.
Мать и отец Кэтрин, Роман и Леся Винницкие, родились уже в нацистской Германии, а затем эмигрировали в Канаду, но и там не забывали о своих корнях, ходила в украинскую школу и церковь в Торонто.
Путь к славе у девушки из эмигрантской семьи начался с актерской школы в Нью-Йорке, где ей удалось завести нужные знакомства и получить первые роли. В 2010 году она сыграла в комедии «Киллеры» режиссёра Роберта Лукетича.
Славу Кэтрин принесли роли в нескольких популярных во всем мире телевизионных шоу, в том числе "Доктор Хаус", "Закон и порядок" и "Мыслить как преступник". Внимание миллионов фанатов Кэтрин привлекла ролью воительницы Лагерты в сериале "Викинги". Тогда актрисе пригоились ее таланты в тхэквондо — Кэтрин имеет чёрный пояс 3 дан по тхэквондо, 2 дан по каратэ и вляется лицензированным телохранителем
Видео дня. Самые захватывающие сериалы этого лета
Комментарии 5
Актеры , Фото , Викинги , Викинг , Мыслить как преступник , Доктор Хаус , Киллеры , Владимир Винницкий , Роберт Лукетич , Кэтрин Уинник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Как выглядели актрисы «Уральских пельменей» до славы
Русские триллеры, не уступающие голливудским
Русские триллеры, не уступающие голливудским
Что стало с актерами из сериала «Интерны»
Что стало с актерами из сериала «Интерны»
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Российская актриса, ради любви бросившая Голливуд
03:33
Российская актриса, ради любви бросившая Голливуд
Актеры
Фильмы, заставившие рыдать даже циников
12:26
Фильмы, заставившие рыдать даже циников
Фильмы
Актеры, которые каждый раз выглядят в кино по-новому
15:50
Актеры, которые каждый раз выглядят в кино по-новому
Актеры
Как родился советский Карлсон
13:56
Как родился советский Карлсон
Фильмы
Что стало с ученицей Герасимова, уехавшей в Колумбию
10:01
Что стало с ученицей Герасимова, уехавшей в Колумбию
Актеры
Самые захватывающие сериалы этого лета
10:31
Самые захватывающие сериалы этого лета
Сериалы
Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером
04:22
Недооцененная фантастика 2012 года становится лидером
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение