Среди звезд мирового кинематографа немало тех, чей путь к славе был особенно тернистым. Так случилось и с Кэтрин Уинник , которую весь мир знает по одной из главных ролей в культовом сериале "Викинги"

Однако мало кто знает, что канадская актриса Кэтрин Уинник на самом деле украинка, а предки звезды в 1940-х годах бежали из СССР. Интересно, что ее дедушка, Владимир Винницкий , был сечевым стрельцом, после войны стал организатором ветеранской организации сечевых стрельцов.

Мать и отец Кэтрин, Роман и Леся Винницкие, родились уже в нацистской Германии, а затем эмигрировали в Канаду, но и там не забывали о своих корнях, ходила в украинскую школу и церковь в Торонто.

Путь к славе у девушки из эмигрантской семьи начался с актерской школы в Нью-Йорке, где ей удалось завести нужные знакомства и получить первые роли. В 2010 году она сыграла в комедии «Киллеры» режиссёра Роберта Лукетича