Актрисы нулевых, о которых мы уже давно не слышали

Звезды потому и звезды, что могут ярко гореть, но потом внезапно пропадают с небосклона. Так вышло и у этих актрис. В свое время они блистали в десятках кинолент, но сегодня на смену им пришли другие лица, другие героини. И тут дело вовсе не в том, что талант пропал. У всех — совершенно разные причины.

Фото: DR DR

Кто-то вышел замуж и занялся благотворительностью, другие ушли в бизнес, ну а кому-то просто перестали предлагать новые роли из-за угасшей красоты или пагубных привычек. Но даже спустя 20 лет эти имена все еще на слуху. Давайте их вспомним.

1. Дженнифер Лав Хьюитт

Американская актриса в этом году отметит 41-й день рождения. Сниматься Дженнифер начала в 90-е годы. Ее первый малоизвестный российской публике фильм «Манчи» вышел на экраны в 1992. А в 2001 весь мир со смехом следил за приключениями двух сердцеедок из одноименного фильма. Эта картина принесла Лав Хьюитт мировую известность. Затем было несколько неудачных, практически провальных ролей. И сегодня актрису приглашают сниматься лишь в телевизионных сериалах. С мужем, актером Брайаном Хэллисейем, актриса растит двоих детей.

2. Хилари Дафф

Американской актрисе в сентябре будет 32 года. Сниматься она начала совсем юной: первый фильм «Каспер 3: встреча» вышел в 1998 году. Затем было еще около 20 фильмов и сериалов. Большую часть жизни Дафф вела борьбу с лишним весом, которую успешно выиграла, и сейчас находится в хорошей форме. Был период, когда Дафф полностью уходила от дел, но не так давно она сделала заявление, что хочет возобновить актерскую и продюсерскую карьеру. Будем ждать.

3. Джессика Альба

Американской актрисе в этом году исполнилось 39 лет. В конце 90-х и начале 2000-х она была просто мегапопулярной! Режиссеры слали ей приглашение за приглашением. Так, например, в один год она могла сниматься в четырех фильмах одновременно. Всего же в карьере актрисы, которая длилась с 1994 по 2016 год, около 50 фильмов. Возможно, именно такая напряженная деятельность заставила Альбу уйти от дел и выбрать семью: мужа и троих дочерей. Сегодня Джессика — владелица крупной компании по производству экологических товаров.

4. Кармен Электра

Тара Ли Патрик (настоящее имя Электры) в этом году отметила 48-й день рождения. Актриса, певица, танцовщица, в начале нулевых Электра буквально не сходила с обложек мужских журналов. Роль в сериале «Спасатели Малибу» также способствовала поддержанию статуса «горячей штучки».

DR

Это одна из самых плодовитых и работоспособных актрис нашего времени: за годы карьеры с 1996 по 2016 вышло 77 фильмов с ее участием, в среднем по 4 фильма каждый год. Сегодня Америка знает Тару Ли Патрик как активную благотворительницу, помогающую детям, столкнувшимся с насилием.

5. Элизабет Херли

Британской актрисе в этом году исполняется 55 лет. Её карьера стартовала в 1987 с фильма «Ария», однако пик популярности пришелся на двухтысячный — в этот год вышел фильм «Ослепленный желаниями», где Херли играет сексуальную красотку. Сегодня актриса изредка снимается в телесериалах, но основное время уделяет своей семье и благотворительности.

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6. Элиша Катберт

Канадской актрисе 37 лет. За пределами России она известна как соведущая популярной телепередачи «Механика для детей». Мы же знаем ее по фильмам «Соседка», «Дрянная девчонка», «Дом восковых фигур» и другим. Долгое время ее имя фигурировало в списке самых сексуальных актрис по версии журнала Maxim. Сегодня Катберт продолжает карьеру на телевидении, участвует в телешоу, занимается воспитанием дочери.

7. Миша Бартон

Англо-американской модели и актрисе 34 года. Ее карьера началась с небольших театральных постановок, затем были съемки в телесериалах. В 17 лет актриса прошла кастинг и стала звездой проекта «Одинокие сердца». Актриса много снимается и до сих пор, однако выбирает работу с независимыми режиссерами. Именно поэтому большинство новых фильмов с ее участием российскому зрителю незнакомы.

8. Дениз Ричардс

Американской красотке-актрисе Дениз уже 49 — как быстро летит время! А ведь мы помним ее прелестной девушкой Бонда в фильме «И целого мира мало». Фильм вышел в 1999 году, к этому моменту актриса уже была знаменитой и востребованной. В целом она снялась в более чем 60 кинолентах. Сегодня Ричардс пишет мемуары и участвует в телешоу.

9. Тара Рид

В ноябре американской актрисе стукнет 44. Весь мир знает ее в первую очередь как секс-бомбу Викторию Лазум из комедии «Американский пирог», хотя послужной список актрисы довольно солидный. Сниматься она начала в 1987 году и приняла участие в более чем в 20 фильмах и телепроектах. В прошлом году вышло интервью с Тарой Рид, где она предрекала себе большой успех в ближайшем будущем, связанный с работой в нескольких масштабных кинолентах. Тоже ожидаем с нетерпением.

10. Эли Лартер

Американской актрисе 44 года. Нам она известна по одному из фильмов остросюжетного цикла «Пункт назначения». Также снималась в комедии «Блондинка в законе». В 2007 году на экраны вышел фильм «Обитель зла» с ее участием. После множества ролей Лартер ненадолго удалилась от дел, чтобы уделять больше внимания семье. Сегодня она участвует в телешоу, выпустила собственную кулинарную книгу.

11. Шеннон Элизабет

Этой американской актрисе 46 лет. Ее мы тоже помним по фильму «Американский пирог», где Элизабет сыграла роль девочки Нади. К сожалению, образ оказался чересчур удачным: режиссеры в дальнейшем приглашали Шеннон лишь на похожие роли, и большинство оказались провальными. Разочаровавшись в карьере актрисы, Шеннон с головой погрузилась в мир покера — принимает участие в профессиональных чемпионатах. Также занимается благотворительностью, спасает редких животных.