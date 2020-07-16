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Порногигант развязал войну с жаловавшейся на прошлое порнозвездой 

Lenta.ru 1 час назад
Порногигант развязал войну с порнозвездой
Фото: miakhalifa
Порнокомпания BangBros развязала PR-войну против порнозвезды Мии Халифы, которая снималась для нее в 2014 году, пишет Vice. Студия создала специальный сайт factsbeatfiction.com, на котором опровергает слова актрисы о прошлом в индустрии.
В BangBros рассказали изданию, что решили создать портал, потому что не посчитали возможным отвечать на каждую жалобу Халифы в социальных сетях. На сайте перечислены цитаты актрисы о том, каким было ее прошлое в порноиндустрии, а также о ее отношениях со студией BangBros. На каждую из них порногигант дал ответ.
В частности, говорится, что Халифа за съемки получила 178 тысяч долларов, хотя она утверждала, что за всю карьеру заработала лишь 12 тысяч долларов. При этом BangBros не приложил никаких документов в доказательство этих слов. Также отмечается, что до прихода в студию актриса снималась у других продюсеров уже в течение двух лет.
Представитель BangBros отметил, что создание сайта не является маркетинговых ходом.
«Это просто честные слова о том, что ранее было упущено или не так понято», — подчеркнули в компании.
Источник отмечает, что, несмотря на то, что Халифа давно ушла из порно, видео с ее участием по-прежнему размещены на сайте BangBros. 11 роликов с ней в главной роли набрали в общей сложности 1,3 миллиона просмотров. Сама Халифа на запрос журналистов пока не ответила.
В июне поклонники порнозвезды потребовали удалить все порно с ее участием с сайта Pornhub, одного из крупнейших порноресурсов в мире. Они в том числе опубликовали петицию с обращением к компании. Таким образом они отреагировали на публикации Халифы. Она пожаловалась на свой опыт работы в порноиндустрии. Девушка подчеркнула, что студии не отдают им права на видео, а значит у них нет возможности удалить их из интернета. По словам Халифы, 11 порнороликов, в которых она снялась, «будут преследовать ее до смерти».
Халифа снималась в порно с конца 2014-го по начало 2015-го, в течение около трех месяцев. Несмотря на короткий срок съемок, она прославилась и до сих пор популярна среди пользователей порносайтов. За съемку порнофильма в хиджабе актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.
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