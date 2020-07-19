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Как выглядят актеры, сыгравшие в «Черепашках-ниндзя» в реальной жизни 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как выглядят актеры, сыгравшие черепашек-ниндзя
Фото: Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя»
В 2014 году состоялась долгожданная премьера фильма «Черепашки-ниндзя». «Рамблер» покажет, как выглядят актеры, исполнившие роли знаменитых мутантов.

Алан Ричсон

Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», globallookpress.com
Алан исполнил роль самого сильного и сурового из черепашек — Рафаэля. Ричсон наиболее известен по ролям Аквамена в сериале «Тайны Смолвиля», Блеска в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и Тэда Касла в «Реальных парнях».

Ноэль Фишер

Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», globallookpress.com
Ноэль Фишер сыграл Микеланджело. Однако это далеко не единственная роль актера. Его также можно увидеть в фильмах «Пункт назначения 2», «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», «Лицо со шрамом» и сериалах «Бесстыжие» и «Касл-Рок».

Пит Пложек

Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», globallookpress.com
Роль Леонардо досталась Питу Пложеку. За все карьеру у актера чуть больше 10 ролей. Однако Пит успел принять участие в съемках таких больших проектов, как «Терминатор: Темные судьбы» и «Капитан Марвел».

Джереми Ховард

Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», globallookpress.com
Джереми Ховард сыграл самого умного из братьев — Донателло. Актера также можно встретить в фильмах «Спасатели Малибу», «Люди в черном 2», и «Поймай меня, если сможешь». Сейчас Ховард задействован в съемках сериала «Всем встать».
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Актеры , Реальные парни , Голодные игры: И вспыхнет пламя , Тайны Смолвиля , Пункт назначения 2 , Люди в чёрном 2 , Лицо со шрамом , Спасатели Малибу , Капитан Марвел , Касл-Рок , Поймай меня, если сможешь , Черепашки-ниндзя , Ноэль Фишер , Алан Ричсон , Пит Пложек
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