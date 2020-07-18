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Консьерж Джонни Деппа раскрыл подробности интрижки Эмбер Херд и Илона Маска 

WMJ.ru 2 часа назад
Илона Маска застукали с женой Джонни Деппа
Фото: WMJ.ru
Скандальные отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд обрастают новыми подробностями.
В Лондоне продолжается суд по иску Джонни Деппа к таблоиду The Sun, в статье которого 57-летнего актера обвинили в избиении Эмбер Херд. Показания знакомых звездной пары делают историю их отношений еще более запутанной. Свидетельства, данные консьержем Алехандро Ромеро в Высоком суде Лондона, раскрыли тайные встречи Эмбер Херд и Илона Маска.
По словам Ромеро, который работал в многоквартирном доме в Лос-Анджелесе, где Джонни Депп и Эмбер Херд жили в собственном пентхаусе, 49-летний миллиардер Илон Маск нередко посещал Херд в отсутствие звезды «Пиратов Карибского моря».
По данным показаниям генеральный директор SpaceX посещал актрису «регулярно поздно ночью с 23:00 до полуночи», пока Деппа «не было дома».
«Я считаю, что он посещал несколько раз в неделю, » — сообщил суду консьерж.
По словам Ромеро, визиты начались в 2015 году, когда Депп повредил руку во время съемок фильма «Пираты Карибского моря», именно поэтому он так хорошо запомнил начало тайных встреч Херд и Маска.
Исаак Барух, друг и сосед Джонни Деппа, также дал показания: несколько раз он был свидетелем, как Илон Маск посещал квартиру, в которой Депп и Херд жили после 21 мая 2016 года. Один из этих визитов он застал рано утром, когда только проснулся. Стоит упомянуть, что ранее Депп подозревал Херд в тайном романе с Маском.
Джонни Депп продолжает настаивать на том, что абьюзивной в их отношениях была именно Эмбер Херд. Суд с The Sun еще длится, и пока предсказать исход этого громкого дела невозможно.
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Комментарии 2
Актеры , Джонни Депп , Алехандро Ромеро , Илон Маск
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