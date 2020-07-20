«Как я орала!»: Светличную покалечили на съемках 

Сотрудники телеканала причинили вред здоровью звезды советского кино. Они попытались откупиться тортиком и 15 000 рублей.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в беду. Актриса получила серьёзную травму из-за халатности работников телевизионного канала. О случившемся и том лечении, которое она теперь проходит, Светличная рассказала в интервью Sobesednik.ru. Первая, кто забил тревогу в связи с состоянием легенды отечественного кино, — Генеральный директор Гильдии актёров кино России Валерия Александровна Гущина, которая не оставляет без внимания ни одного артиста. Она связалась с нами и рассказала о беде Светличной. За подробностями мы обратились к самой актрисе.

— Ко мне нежданно-негаданно нагрянула съёмочная группа, — восстанавливает события того злополучного дня Светличная, — а тут парни незнакомые. Норовят в мой подъезд попасть. «Светлана Афанасьевна мы к вам», — ошарашили они меня.

— У меня свои планы, я вас не ждала, — пыталась я объяснять этим мальчикам. Но они меня не слушали, а стали расчехлять свою аппаратуру. «Нам пару слов, нам пару слов», — тараторили они. Ладно, думаю, останусь. Ребята всё-таки через весь город ехали, задание им дали, с них спросят.

Однако вскоре Светлана Светличная жестоко поплатилась за свою чуткость и доброту.

— Разместились мы на лавочке, в квартиру я всё-таки не впустила, — отмечает актриса. — Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала.

— Светлана, названные гости вам хотя бы Скорую вызвали?

— Нет, парни прыгнули в машину и уехали. Не помню, как я оказалась дома, — признается Светличная. — На следующий день, собрав силы, я позвонила директору нашей Гильдии артистов Валерии Гущиной. Ко мне сразу же приехал сотрудник Гильдии. Валерия немедленно написала письмо руководству этого канала с целью разобраться в ситуации, но ответа от них нет.

Спустя несколько дней ко мне пришёл молодой человек Миша. Он вручил мне букет красных роз, творожный торт и конверт, в котором лежали 15 000 рублей…

В настоящий момент Светлана Светличная лечится после полученной травмы.

— Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но ещё сильно болит, — сетует актриса. — Подолгу разговаривать тоже пока тяжело. Мне выписали три вида лекарств. От госпитализации отказалась, так как моего кота Фила не на кого оставить. В поликлинике меня узнают, хотят со мной фотографироваться. Мне приятно, что я доставляю людям радость. Врачам огромное спасибо, они со всем вниманием ко мне относятся.

— Народ вас любит. Светлана, я удивляюсь, почему вам до сих пор не дали звание Народной артистки. Союз кинематографистов мог бы подсуетиться к юбилею, который был у вас ещё в мае…

— Для этого надо подавать какие-то документы, пробивать, а я этого делать не умею. Мне ничего уже не надо. Не калечили бы меня больше. После этого случая я вообще больше с прессой общаться не хочу.

Но и потом так надоело: когда в газетах и по телевизору пишут и говорят, что я звезда фильма «Бриллиантовая рука» . Мне не нравится это клише. Слово «звезда» уже давно приобрело плохой оттенок.

В «Бриллиантовой руке» у меня небольшой эпизод. Там ничего серьёзного. Мужчинам нравился да и только. Почему никто не вспоминает мою Габи из «Семнадцати мгновений весны»? А как она хороша! Все и думать забыли о «Герое нашего времени», где мы играли с моим мужем Володей Ивашовым. Володенька — лучший Печорин, что бесспорно. Но и конечно, мне нравится мой эпизод в картине «Место встречи изменить нельзя» , где я сыграла сестру убитой Ларисы Груздевой, Надю. В этой роли меня даже родители не узнали. Вот это ценно.

Мнение адвоката, Сергей Гроза

— С точки зрения морали поступок приехавших журналистов я оцениваю как поведение недостойное мужчин, — говорит адвокат Сергей Владимирович Гроза. — Букет роз, торт и 15 000 рублей — явно не «извинение» для компенсации причинённого морального и физического вреда. Сотрудники телеканала не должны были убегать с места съёмки, а обязаны были вызвать Скорую помощь и сопровождать Светлану Афанасьевну до тех пор, пока её здоровью, а возможно, и жизни уже ничто бы не угрожало. С юридической точки зрения, я думаю, действия журналистов должны стать основанием для прокурорской проверки на предмет наличия нарушения техники безопасности при организации и проведении видеосъемки.

Светлана Светличная — гордость нашего кинематографа, актриса, любимая и уважаемая несколькими поколениями зрителей. Роскошная женщина, замечательный человек. Мы не оставим Светлану одну в этой непростой для неё ситуации, — заключил Сергей Гроза.