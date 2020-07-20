Ее звезда зажглась неожиданно быстро и ярко, но так же внезапно угасла. Джемма Осмоловская блистала на экране 10 лет, вышла замуж за Леонида Харитонова , а затем неожиданно исчезла из кино, а потом и из жизни мужа. О том, что произошло с красавицей-актрисой, рассказывает «Рамблер».

Джемма с детства мечтала стать актрисой, поэтому вопроса, куда поступать после школы, для девушки не стояло. Осмоловская легко стала студенткой ГИТИСа, а затем, еще во время учебы, дебютировала в своем первом фильме, причем, сыграв сразу главную роль.

В картину «Повесть о первой любви» Джемма попала совершенно случайно: ее заметили в коридоре «Мосфильма» и пригласили на пробы. Режиссер Василий Левин практически сразу утвердил девушку на главную роль, которая и принесла ей популярность.

В 1957 году на экраны вышел фильм «Улица полна неожиданностей», где Джемма сыграла со звездой советского кино Леонидом Харитоновым. Эта работа стала для нее судьбоносной: на съемках она встретила свою любовь.

Осмоловская признавалась, что увидев впервые на съемочной площадке Харитонова, пропала сразу. Актер тоже влюбился в Джемму практически мгновенно, хотя и был на тот момент женат. Харитонов не отходил от возлюбленной, красиво ухаживал. Роман закончился свадьбой. Через некоторое время у пары родился сын Алексей.

Джемма практически растворилась в семье и муже, совершенно забыв о карьере. Несколько лет после рождения сына Осмоловская не снималась в кино, а когда решила вернуться, оказалось, что ее поезд уже ушел, актрису никто не ждал и приглашать в свои новые фильмы бывшую звезду режиссеры не спешили.

В семейной жизни тоже не было все гладко: обожаемый супруг пристрастился к алкоголю, в семье часто вспыхивали скандалы. Джемма пыталась бороться за свое счастье, пыталась, как могла, помочь мужу, но, увы, ей это не удалось. Брак Осмоловской и Харитонова распался.

Без стабильного заработка и съемок жить было очень трудно. Осмоловская пыталась вернуться в кино, но ей предлагали лишь эпизодические роли. Харитонов материально бывшей супруге не помогал, по словам актрисы, сыном не интересовался и никак не участвовал в его жизни. Спасала лишь работа в Российском академическом молодежном театре (в те годы Центральный детский театр), на сцену которого Джемма выходила на протяжении почти 40 лет. Главных ролей Осмоловская не получала, но работа в театре помогала ей обеспечивать себя и сына. Там же она встретила своего второго супруга, актера Петра Подъяпольского, с которым прожила до конца своих дней.

Правда, семейное счастье не было полным: сын Алексей перестал общаться с матерью. О причинах размолвки ни он, ни она так никогда и не рассказали.

Скончалась Джемма Осмоловская в 2019 году от рака. Рядом с ней в последние годы был только муж.