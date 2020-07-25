Советские актеры, которые ненавидели друг друга

Оценить мастерскую игру актера можно не только, когда вы смотрите шикарный фильм. Но и когда вы неожиданно узнаете, что в реальности люди, которые играют любовь или дружбу, на дух друг друга не переносят. «Рамблер» расскажет про 3 культовые актерские пары, чьи отношения в жизни и на экране сильно отличаются.