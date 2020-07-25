Советские актеры, которые ненавидели друг друга

Оценить мастерскую игру актера можно не только, когда вы смотрите шикарный фильм. Но и когда вы неожиданно узнаете, что в реальности люди, которые играют любовь или дружбу, на дух друг друга не переносят. «Рамблер» расскажет про 3 культовые актерские пары, чьи отношения в жизни и на экране сильно отличаются.
Фото: кадр из к/ф «Три плюс два»кадр из к/ф «Три плюс два»
Владимир Высоцкий и Владимир Конкин
кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя»
На момент встречи Высоцкого и Конкина
на съемках картины «Место встречи изменить нельзя» второй был уже опытным актером. Конкина любили не только зрители, но и одобряла власть. Высокий тоже был звездой, кумиром миллионов, но уже страдал алкогольной зависимостью, которая провоцировала вспышки гнева.
Общение не задалось сразу, два успешных мужчины просто не могли «ужиться» на одной съемочной площадке. Высоцкий делал бесконечные замечания партнеру, Конкин был более сдержан, но не менее раздражен.
«Он мог прийти на съемки в прекрасном настроении, и сразу оказывался в центре внимания. Он смеялся, веселился, а потом что-то происходило, его будто переклинивало. Он становился грубым, замкнутым. Конфликты возникали постоянно, в некоторых сценах даже можно почувствовать это напряжение».
Наталья Фатеева и Наталья Кустинская
кадр из к/ф «Три плюс два»
Девушки играли подруг в фильме «Три плюс два» и сразу заслужили звание главных красавиц Советского Союза. Но дружба между ними была лишь на экране. В жизни между актрисами происходила настоящая война. Виной тому стал разрушенный брак Натальи Фатеевой
: в какой-то момент Борис Егоров
встретил Кустинскую
и ушел от жены.
Чуть позже Кустинская скажет: «Мужа у Фатеевой я не уводила. Он сам ушел».
Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян
кадр из к/ф «Гардемарины, вперед»
Жигунов
и Харатьян
долгое время были лучшими друзьями, пока между ними не встала работа над фильмом «Королева Марго». Сергей участвовал в картине уже в качестве продюсера, а Дмитрий сыграл графа де Ла Моля. Но озвучивать персонажа Харатьяну не дали, на что тот сердечно обиделся. Попытки Жигунова наладить отношения успехом так и не увенчались.
«Харатьян очень много интервью дал по поводу того, что друзьями мы никогда не были, поэтому не знаю теперь, что это было: я с ним дружил, а он со мной, похоже, нет».