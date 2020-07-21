Почему пропала с экранов Наталия Сайко 

Видео рассказывает о жизни актрисы Натальи Сайко. Наталья мечтала об актёрской стезе с детства, и уже в 20 лет снялась в первом фильме. В дебютной картине «Деревенский детектив» (1969) ей посчастливилось работать с настоящими советскими кинозвездами: Михаилом Жаровым, Татьяной Пельтцер, Лидией Смирновой. А в семидесятые-восьмидесятые Сайко и сама стала одной из самых любимых актрис страны, но потом режиссёры потеряли к ней интерес. Сейчас актрисе 72 года. Чем она занимается, узнайте из ролика.
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