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Как Иван Грозный чуть не сгубил Александра Михайлова 

Елена Красовская 6 часов назад
Ролик рассказывает о роли актёра Александра Михайлова, которая едва не стоила ему жизни. В середине девяностых Михайлов репетировал роль Ивана Грозного в спектакле Малого театра «Смерть Ивана Грозного». Артисту роль казалась пугающей, мало того, с каждым выходом на сцену он чувствовал себя всё хуже. Тогда Михайлов попросил убрать из названия постановки слово «смерть», но ему отказали. И это стало дурным предзнаменованием. Смотрите роль и узнайте, до чего довела артиста роль царя.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как снимали первый советский фильм про катастрофу.
Актеры , Видео , Александр Михайлов , Иван Грозный
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