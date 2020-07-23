Как Иван Грозный чуть не сгубил Александра Михайлова 

Ролик рассказывает о роли актёра Александра Михайлова, которая едва не стоила ему жизни. В середине девяностых Михайлов репетировал роль Ивана Грозного в спектакле Малого театра «Смерть Ивана Грозного». Артисту роль казалась пугающей, мало того, с каждым выходом на сцену он чувствовал себя всё хуже. Тогда Михайлов попросил убрать из названия постановки слово «смерть», но ему отказали. И это стало дурным предзнаменованием. Смотрите роль и узнайте, до чего довела артиста роль царя.
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