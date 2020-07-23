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Охлобыстин вступился за Асмус 

Стелла Шмель 3 часа назад
Охлобыстин вступился за Асмус
Фото: globallookpress.com
Актер Иван Охлобыстин выразил свое мнение на тему участия в фильме "Текст" своей коллеги по цеху Кристины Асмус. Об этом он решил рассказать на фоне новостей о разводе Асмус и Гарика Харламова. Свою позицию он объяснил в ходе интервью изданию "7 дней".
Охлобыстин подчеркнул, что всегда будет заступаться за актрису, потому что она "клевая" и у нее есть"весь спектр достоинств".
"А что касается ее половой жизни или съемок в фильме "Текст", я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня "родственник", и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться",
— отметил он.
Также Охлобыстин сказал, что не стал смотреть фильм "Текст" на всякий случай, но при этом подчеркнул, что никакие откровенные сцены не могут изменить его отношения к Асмус.
"Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка",
— заключил он.
Ранее "Рамблер" писал о фильмах, в которых измена обернулась кошмаром.
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Комментарии 3
Актеры , Гарик Харламов , Иван Охлобыстин , Кристина Асмус , журнал "7 Дней"
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