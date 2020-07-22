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Фильмы, в которых измена обернулась кошмаром 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Фильмы, в которых измена обернулась кошмаром
Фото: Кадр из фильма "Измени или умри"
Тема измен очень актуальна не только в жизни, но и в кино. При этом истории неверности нечасто заканчиваются «хэппи эндом». «Рамблер» сделал подборку фильмов, где измены привели к трагедии.

«Цена измены»

Главные роли в драматическом триллере сыграли Клайв Оуэн и Дженнифер Энистон. По сюжету, женатый мужчина знакомится в поезде с обворожительной женщиной и вскоре оказывается с ней в отеле. Но вскоре к ним в номер вламывается незнакомец, с появлением которого жизнь главного героя пошла наперекосяк. Какова же окажется цена измены?

«Измени или умри»

Главная героиня, будучи замужем, обманывает своего супруга и уезжает на выходные в загородный отель, чтобы провести время с молодым любовником. Но жаркий «уикенд» превращается в настоящий кошмар, когда появляется шантажист и начинает давать зловещие инструкции.

«Лофт»

Пятеро близких друзей изрядно подустали от своих жен и решили обзавестись квартирой для плотских утех. И все бы ничего, если бы однажды они не нашли в кровати тело девушки. Кто с ней это сотворил, а, главное, как она оказалась в холостятской квартире — загадка для друзей.
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Фильмы , Лофт , Цена измены , Дженнифер Энистон , Клайв Оуэн
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