Актеры, которых уволили в разгар съемок 

Видео рассказывает об актёрах, которых уволили прямо во время съёмок фильмов. Актёры не всегда находят общий язык с режиссёрами или коллегами, поэтому иногда бывает, что в продолжениях картин их заменяют другими. Но иногда непонимание оказывается настолько сильным, что артисты получают отставку прямо на съёмочной площадке. Почему отказали суперзвезде Райану Гослингу? Почему уволили Энн Хэтэуэй? И для какого проекта не подошла Натали Портман?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Охлобыстин вступился за Асмус.