Как звезда «Интернов» превратился в официанта 

Смотрите видео и узнайте о неожиданном повороте судьбы в жизни актёра Дмитрия Шаракоиса. Дмитрия прославила роль Бори Левина в сериале «Интерны», который выходил с 2010 по 2016 год. Артист стал любимцем публики, а режиссёры начала приглашать его в другие проекты. Однако спустя несколько лет стало известно, что Шаракоис перебрался за границу. По последним данным, он работает в Лондоне, но вовсе не в кино, а в ресторане. Что заставило Дмитрия решиться на такие радикальные изменения, узнайте из ролика.
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