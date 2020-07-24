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Как звезда «Интернов» превратился в официанта 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о неожиданном повороте судьбы в жизни актёра Дмитрия Шаракоиса. Дмитрия прославила роль Бори Левина в сериале «Интерны», который выходил с 2010 по 2016 год. Артист стал любимцем публики, а режиссёры начала приглашать его в другие проекты. Однако спустя несколько лет стало известно, что Шаракоис перебрался за границу. По последним данным, он работает в Лондоне, но вовсе не в кино, а в ресторане. Что заставило Дмитрия решиться на такие радикальные изменения, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы, в которых измена обернулась кошмаром.
Актеры , Видео , Дмитрий Шаракоис
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