За что попала под суд Светлана Харитонова

Актрису Светлану Харитонову зрители помнят в основном по второстепенным ролям. Известность ей принесли фильмы «Девушка без адреса», «Летят журавли», «Неподдающиеся» и многие другие. По словам самой актрисы, она никогда не рвалась к славе, ее вполне устраивали эпизоды, которые ей отлично удавались. Но в 1970-х годах Харитонова вдруг исчезла с экранов. Актриса прожила нелегкую жизнь, в которой не нашлось места для простого женского счастья. О том, как судьбу Харитоновой перевернула трагедия, рассказывает «Рамблер».

Лев Дуров и Девочкой Свтелана была очень артистичной, поэтому после школы легко поступила в Школу-студию МХАТ. На одном курсе с ней учились Олег Анофриев Леонид Харитонов . В последнего она быстро и безоглядно влюбилась. Харитонов тоже увлекся девушкой, молодые люди поженились. Но брак просуществовал лишь два года. К Харитонову пришла слава, не было отбоя от поклонниц, Светлана страшно переживала, но пыталась уберечь семью. Увы, на съемках фильма «Улица полна неожиданностей» супруг всерьез увлекся актрисой Джеммой Осмоловской и подал на развод.

Светлана оставила себе фамилию мужа, хотя вступала в брак еще два раза, но, по ее собственному признанию, никого и никогда не любила сильнее Харитонова.

Светлана снималась в кино, была довольно популярна в театре, но в середине 1960-х годов оставила сцену, чтобы выучиться на режиссера. Некоторое время снимала документальные фильмы.

Кадр из фильма "Девушка без адреса"

Семейное счастье не сложилось: актриса после развода с Леонидом харитоновым два раза выходила замуж, от последнего мужа родила дочь. У девочки обнаружили отклонения в психическом развитии, супруг, не готовый к таким сложностям, оставил ее одну с ребенком. Но жизнь продолжалась. Правда, в начале 1970-х годов для Харитоновой она разделилась на «до» и «после».

Однажды Светлана возвращалась со съемок поздним вечером на собственном автомобиле. Увлекшись разговором с находившимися в салоне оператором и сценаристом, она отвлеклась от дороги и не заметила женщину, перебегавшую проезжую часть.

Почувствовав удар, Харитонова впала в состояние шока, не остановившись, поехала дальше. Совсем скоро ее догнали сотрудники милиции. Женщина, которую по неосторожности сбила актриса, погибла.

Светлане Харитоновой дали условный срок с предписанием на три года выехать в Владимирскую область на исправительные работы. Там она работала на железобетонном заводе. Семье погибшей женщины актриса помогала материально на протяжении последующих семи лет.

В 1990-х годах актриса, как и многие другие осталась без работы. Последние годы ее жизни были невыносимо тяжелыми. Денег не было, работы тоже, жила Харитонова с больной дочерью. Она ходила за бесплатными обедами и продавала у метро газеты, вела затворнический образ жизни.

Ушла из жизни актриса в 2012 году.