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За что Владимир Машков получает 9 млн рублей: названы реальные гонорары артиста 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Миллионы: названы реальные гонорары Машкова
Фото: ИД "Собеседник"
Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков снова оказался в центре скандала.
Интернет взорвала публикация в соцсетях гонораров Владимира Львовича, которые он выплачивает, получается, сам себе. Читатели возмутило сообщение: «А девять миллионов в „Табакерке“ не хотите? За эту сумму ИП „Машков Владимир Львович“ принял на себя „обязательства по исполнению ролей:
— Городничий в спектакле „Ревизор“ по одноименной пьесе Н. В. Гоголя на сцене Театра;
— Абрама Шварца в спектакле текущего репертуара Театра Олега Табакова по пьесе А. Галича „Матросская Тишина“ на сцене Театра“.
»C «04» января 2020 года по «31» июля 2020 года». И это — не зарплата. Это худрук Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр Олега Табакова» Владимир Машков покупает услуги у ИП «Машков Владимир Львович», — говорилось в сообщении.
Официально в пресс-службе театра комментировать эту информацию нам отказались, только подтвердили, что «суммы указаны правильно, и в этом мы не видим повода для публикаций».
Этот договор есть в открытом виде на сайте департамента культуры города Москвы.
Действительно, что в этом криминального? Народный артист России Машков — самый известный человек в труппе, на которого ходит зритель, получает за спектакль 200 тысяч рублей. Надо заметить, что в антрепризных спектаклях гонорары зашкаливают и за 300 тысяч за выход известного артиста. А тут всего лишь — 200.
Говорят, это одна десятая часть гонорара Машкова за один съемочный день (2 миллиона!). В закулисье театра корреспонденту Sobesednik.ru рассказали, что один спектакль с участием этого актера собирает 4 миллиона рублей. И это в зале, где всего 380 мест! Люди покупают билеты в партер по 19 тысяч целковых. И все довольны: зритель, худрук, артисты, департамент культуры Москвы, с которым делится бюджетный театр прибылью. Но людей смущает одно: получается, что Машков себя же и покупает. Махинация какая-то как будто.
"Никакой тут махинации нет, — сообщили нам в театре, — просто так удобно, чтобы платить меньше налогов. И потом, кто же виноват, что режиссер Сергей Газаров пригласил худрука театра Олега Табакова на роль Городничего в своем спектакле «Ревизор»? Он же зовет артиста, а не художественного руководителя!"
Кстати, нам рассказали, что сумма в 200 тысяч за спектакль появилась не просто так, — такой договор был и у Олега Табакова. Ситуации, когда художественный руководитель того или иного театра покупает свои услуги за отдельную плату, много. Так было, например, у Романа Козака, который руководил театром имени Пушкина, и у Юрия Соломина, возглавляющего Малый театр.
"В каждом театре все индивидуально, — комментирует Sobesednik.ru ситуацию художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт. — Вот у меня есть зарплата, которую мне платит департамент культуры как художественному руководителю, режиссеру-постановщику. А когда я выхожу два раза в месяц в спектакле как артист, у меня есть отдельный договор с дирекцией театра. Думаю, у Володи Машкова такая же история".
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Комментарии 16
Актеры , Владимир Машков , Роман Козак , Александр Ширвиндт , Юрий Соломин , Сергей Газаров , Олег Табаков , ИД "Собеседник"
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