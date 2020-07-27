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Траволта уходит из кино 

Мира Маркина 44 минуты назад
Траволта уходит из кино
Фото: @johntravolta
Джон Траволта завершает актерскую карьеру после смерти супруги Келли Престон.
В середине июля стало известно, что Престон ушла из жизни после двух лет борьбы с раком груди. Смерть жены стала большим ударом для Траволты и их детей. Сразу после случившегося актер сообщил, что ему нужно взять тайм-аут для того, чтобы прийти в себя и побыть с семьей.
Однако, как сообщают зарубежные СМИ, Траволта намерен раз и навсегда уйти из кино и оставить Голливуд. По словам инсайдеров, актер слишком тяжело переживает утрату, и отныне он больше не хочет появляться перед камерой.
Сообщается также, что отныне Траволта планирует сосредоточиться на семье и проводить все свободное время с детьми.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о подозрительном уходе главного пирата советского кино.
Актеры , Джон Траволта , Келли Престон
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