Актеры, которых сгубила онкология

Онкологические заболевания очень коварны - первые стадии болезни могут проходить бессимптомно. Опухоли поражают любые ткани человеческого организма - от этого страшного заболевания не застрахован никто. «Рамблер» расскажет о легендах кинематографа, которые не смогли побороть рак.

Патрик Суэйзи

Звезда «Грязных танцев» был любимцем публики. Глядя на этого переполненного жизнью человека было сложно представить, что однажды он сгорит также быстро, как восковая свеча.

Долгое время Патрик не подозревал, что его изнутри сжирает раковая опухоль. Поэтому, когда врачи диагностировали у 55-летнего актера рак поджелудочной железы четвертой стадии, он не мог поверить в услышанное.

Суэйзи боролся с болезнью 22 месяца, но выиграть в схватке со смертью он так и не смог. Патрик скончался в Лос-Анджелесе 14 сентября 2009 года.

Одри Хепберн

Главная героиня фильма «Завтрак у Тиффани» занимает третье место в списке величайших актрис американского кино. Ей восхищались, ее обожали, ее мечтали заполучить миллионы мужчин.

Одри долгое время мучилась от сильных болей в животе, но терпела, никому об этом не говоря. В таком состоянии Хепберн уехала в Африку в рамках благотворительной программы, а когда вернулась, узнала о наличии опухоли в толстой кишке.

Одри удалось прожить всего лишь несколько месяцев после того, как ей диагностировали рак. Актриса скончалась вечером 20 января 1993 года в возрасте 63 лет в окружении семьи.

Александр Абдулов

За свои работы в театре и кино актер был неоднократно удостоен различных наград и званий. Абдулов был настоящей звездой прошлого столетия.

В 2007 году во время съемок под Севастополем у актера обострилась язва желудка. Его тут же доставили в больницу, где срочно прооперировали. Через две недели Абдулов решил отправиться в Израиль за консультацией специалистов. Там врачи поставили ему диагноз — «рак легких четвертой стадии».