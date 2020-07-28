Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Актеры, упустившие шанс стать супергероями Marvel 

Елена Красовская 12 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядела бы киновселенная Marvel, если бы роли получили актёры, которых изначально планировали снимать. Сегодня супергеройские фильмы очень популярны, а актёры, которые в них снимаются, — звёзды мирового масштаба. Между тем, слава могла бы настигнуть совсем других артистов. Так, роль Железного Человека, которую сыграл Роберт Дауни-младший, сначала предложили Тому Крузу, а Тора мог бы сыграть Дэниел Крейг, но в итоге в него перевоплотился Крис Хемсворт. Какие ещё актёры упустили возможность попасть в киновселенную Mervel, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые недооценённые сиквелы в истории кино.
Актеры , Видео , Крис Хемсворт , Том Круз , Дэниел Крэйг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Как живет главный старец Голливуда
Как живет главный старец Голливуда
Зачем Ролан Быков подрался с актером
Зачем Ролан Быков подрался с актером
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, упустившие шанс стать супергероями Marvel
10:32
Актеры, упустившие шанс стать супергероями Marvel
Актеры
Сцены из книг, которые режиссеры отказались снимать
07:40
Сцены из книг, которые режиссеры отказались снимать
Фильмы
Сможет ли новый «Аватар» обойти оригинал
12:11
Сможет ли новый «Аватар» обойти оригинал
Фильмы
Главные ошибки, которые совершил Нео в «Матрице»
05:22
Главные ошибки, которые совершил Нео в «Матрице»
Фильмы
Американские триллеры, укравшие азиатские сюжеты
10:06
Американские триллеры, укравшие азиатские сюжеты
Фильмы
Почему комедия «Золотой телёнок» вышла несмешной
26:29
Почему комедия «Золотой телёнок» вышла несмешной
Фильмы
Почему конфликтовали сестры Вертинские
03:10
Почему конфликтовали сестры Вертинские
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение