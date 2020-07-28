Актеры, упустившие шанс стать супергероями Marvel 

Смотрите видео и узнайте, как выглядела бы киновселенная Marvel, если бы роли получили актёры, которых изначально планировали снимать. Сегодня супергеройские фильмы очень популярны, а актёры, которые в них снимаются, — звёзды мирового масштаба. Между тем, слава могла бы настигнуть совсем других артистов. Так, роль Железного Человека, которую сыграл Роберт Дауни-младший, сначала предложили Тому Крузу, а Тора мог бы сыграть Дэниел Крейг, но в итоге в него перевоплотился Крис Хемсворт. Какие ещё актёры упустили возможность попасть в киновселенную Mervel, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые недооценённые сиквелы в истории кино.