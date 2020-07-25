Названы самые недооцененные сиквелы в истории кино 

Эксперты издания Collider составили рейтинг продолжений знаменитых картин, по каким-то причинам оставшихся без должного зрительского внимания. Всего в подборку вошло 13 лент, среди которых оказался фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом в главной роли. При этом фильм был благосклонно отмечен и зрителями и критиками, но невероятной мировой популярности почему-то не обрел.
Полный список недооцененных сиквелов представлен ниже.
- »Бегущий по лезвию 2049», реж. Дени Вильнев — 2017 год;
- «Соседи. На тропе войны 2», реж. Николас Столлер — 2016 год;
- «Гремлины 2: Новенькая партия», реж. Джо Данте — 1990 год;
- «Изгоняющий дьявола III», реж. Уильям Питер Блэтти — 1990 год;
- «Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар», реж. Уэс Крэйвен — 1994 год;
- «Психо 2», реж. Ричард Франклин — 1983 год;
- «Новые приключения Билла и Теда», реж. Питер Хьюитт — 1991 год;
- «Аладдин и король разбойников», реж. Тэд Стоунс — 1996 год;
- «Шанхайские рыцари», реж. Дэвид Добкин — 2003 год;
- «Крик 4», реж. Уэс Крэйвен — 2011 год;
- «Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!», реж. Том Маклафлин — 1986 год;
- «Хэллоуин 3: Сезон ведьм», реж. Томми Ли Уоллес — 1982 год;
- «Проклятие Чаки», реж. Дон Манчини — 2003 год.
Ранее "Раблер" писал о том, что фильм с Асмус без одежды попал на Венецианский фестиваль.