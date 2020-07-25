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Названы самые недооцененные сиквелы в истории кино 

Александра Нечаева 3 часа назад
Названы самые недооцененные сиквелы в истории кино
Фото: Кадр из фильма “Бегущий по лезвию 2049"
Эксперты издания Collider составили рейтинг продолжений знаменитых картин, по каким-то причинам оставшихся без должного зрительского внимания. Всего в подборку вошло 13 лент, среди которых оказался фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом в главной роли. При этом фильм был благосклонно отмечен и зрителями и критиками, но невероятной мировой популярности почему-то не обрел.
Полный список недооцененных сиквелов представлен ниже.
Ранее "Раблер" писал о том, что фильм с Асмус без одежды попал на Венецианский фестиваль.
Видео дня. Как Иван Грозный чуть не сгубил Александра Михайлова
Комментарии 1
Фильмы , Бегущий по лезвию 2049 , Аладдин и король разбойников , Крик 4 , Проклятие Чаки , Уильям Питер , Райан Гослинг , Дэвид Добкин , Уэс Крэйвен , Тэд Стоунс , Дон Манчини , Ричард Франклин , Николас Столлер , Дени Вильнев
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