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Актриса сравнила голливудских агентов с сутенерами 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Актриса сравнила голливудских агентов с сутенерами
Фото: Lenta.ru
Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн сравнила голливудских агентов с сутенерами. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Звезда «Зачарованных» призналась, что ей не нравилось работать в кинематографе, а Голливуд был лишь средством достижения ее целей. Людей, с которыми ей приходилось сотрудничать, она назвала социопатическими хищниками, которые смотрели на красивых актрис так, будто они слабые газели.
Артистка вспомнила, что однажды агент Лесли Зиберт попросила ее поменьше разговаривать на деловых встречах, чтобы не смущать присутствующих там мужчин своих словарным запасом. Макгоуэн выразила надежду, что теперь Зиберт более серьезно относится к свои клиентам и уважает их.

«Остановите это. Честно говоря, я думаю, что агенты в Голливуде — торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, ведут переговоры о том, как долго моя правая грудь может быть на экране, и зарабатывая деньги на этом. Санкционированное сутенерство, скажу я вам», — написала Макгоуэн.

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Актеры , Другое , Зачарованная , Роуз Макгоуэн
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