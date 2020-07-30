Актриса сравнила голливудских агентов с сутенерами 

Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн сравнила голливудских агентов с сутенерами. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Зачарованных» призналась, что ей не нравилось работать в кинематографе, а Голливуд был лишь средством достижения ее целей. Людей, с которыми ей приходилось сотрудничать, она назвала социопатическими хищниками, которые смотрели на красивых актрис так, будто они слабые газели.

Артистка вспомнила, что однажды агент Лесли Зиберт попросила ее поменьше разговаривать на деловых встречах, чтобы не смущать присутствующих там мужчин своих словарным запасом. Макгоуэн выразила надежду, что теперь Зиберт более серьезно относится к свои клиентам и уважает их.