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Актриса заявила, что работа агентов схожа с сутенерством 

Стелла Шмель 1 час назад
«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»
Фото: @rosemcgowan
Актриса Роуз Макгоуэн ("Беверли Хиллз, 9010", "Зачарованые") заявила, что ненавидела работу в Голливуде. Подробнее она рассказала в своем новом посте в Инстаграм. Звезда поделилась своим мнением о работе в киноиндустрии.
По мнению актрисы, все, с кем ей приходилось сотрудничать, были социопатическими хищниками, которые смотрели на актрис как на потенциальную жертву.
Она рассказала историю о том, как однажды ее агент попросила Макгоуэн разговаривать поменьше, чтобы своим словарным запасом не смущать присутствующих мужчин.

"Честно говоря, я думаю, что агенты в Голливуде — торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, ведут переговоры о том, как долго моя правая грудь может быть на экране, и зарабатывая деньги на этом",

— написала актриса.
Она добавила, что это можно назвать исключительно "санкционированным сутенерством".
Ранее "Рамблер" писал, что был назван лучший сериал века.
Актеры , Роуз Макгоуэн
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