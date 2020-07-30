Актриса Роуз Макгоуэн ("Беверли Хиллз, 9010", "Зачарованые") заявила, что ненавидела работу в Голливуде. Подробнее она рассказала в своем новом посте в Инстаграм. Звезда поделилась своим мнением о работе в киноиндустрии.

По мнению актрисы, все, с кем ей приходилось сотрудничать, были социопатическими хищниками, которые смотрели на актрис как на потенциальную жертву.

Она рассказала историю о том, как однажды ее агент попросила Макгоуэн разговаривать поменьше, чтобы своим словарным запасом не смущать присутствующих мужчин.

"Честно говоря, я думаю, что агенты в Голливуде — торговцы людьми. Они зарабатывают деньги, ведут переговоры о том, как долго моя правая грудь может быть на экране, и зарабатывая деньги на этом",

— написала актриса.

Она добавила, что это можно назвать исключительно "санкционированным сутенерством".