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Зачем Гайдай хотел украсть шубу у прохожей 

Анастасия Иванова 1 час назад
Зачем Гайдай хотел украсть шубу у прохожей
Фото: РИА Новости
Леонид Гайдай — знаменитый советский режиссер. Над его фильмами смеялись и до сих пор смеются миллионы зрителей. "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", — классика советского кинематографа.
Шутить Леонид Гайдай любил всегда: не только в фильмах, но и в жизни. Иногда это заканчивалось не как в комедиях. Подробнее — в материале "Рамблера".
Почти все шутки в своих комедиях режиссер придумывал сам. Как рассказывали современники Леонида Гайдая, в этом плане он был к себе очень строг. Во время съемок фильма могло быть так, что все вокруг валились со смеху, а он говорил:

"Извините, но это не смешно".

Тем не менее, Леонид Гайдай очень любил пошутить и в жизни. Однажды, будучи студентом ВГИКа, он шел с товарищем по территории ВДНХ после лекций. Был темный зимний вечер. За приятелями увязалась молодая преподавательница, которая побоялась идти одна в темноте. Леонид Гайдай не расстерялся и сказал девушке:

«А ну-ка, снимай шубу!», «Что стоишь? Тебе помочь?».

Преподавательница испугалась и начала расстегивать шубу. Но Гайдай с приятелем расхохотались и объяснили, что это была шутка.
За такой юмор Гайдая не взлюбили преподаватели ВГИКа. После первого полугодия учебы его отчислили за профнепригодность. Но потом режиссер восстановился.
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Актеры , Бриллиантовая рука , Иван Васильевич меняет профессию , Леонид Гайдай
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