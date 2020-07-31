30 июля легендарный актер, культурист, предприниматель и политик Арнольд Шварценеггер отметил 73-летие. Ко дню рождению звезды "Рамблер" вспомнил несколько самых неожиданных фактов о "железном Арни", о которых мало кто знает.

Испорченное отцом детство

Шварценеггер не был на похоронах отца и никогда не жалел об этом. Густава Шварценеггера едва ли можно было назвать примерным родителем. Арнольд не раз рассказывал, как отец избивал его и брата, требуя беспрекословного повиновения.

В начале актерской карьеры Шварценеггеру настоятельно рекомендовали избавиться от немецкого акцента и труднопроизносимой фамилии. Арнольд не сделал ни того, ни другого и все равно смог добиться успеха.

Еще до прихода в кинематограф Шварценеггер стал финансово независимым: он удачно вкладывал выигрыши с конкурсов бодибилдеров в недвижимость. Имея крупную сумму на счету, Арнольд мог более ответственно подходить к выбору ролей и не соглашаться на съемки в фильмах, которые ему не импонировали.

Нечестные приемы

Для победы над соперниками-культуристами Шварценеггер нередко прибегал к манипуляциям. В 2015 году в беседе с писателем Тимом Ферриссом спортсмен сам признался в этом. Он рассказал, что мог подойти к сопернику и поинтересоваться, нет ли у него проблем с коленом, — якобы так кажется со стороны. В итоге конкуренты Арнольда начинали сомневаться в себе и проигрывали.