Почему Екатерина Васильева не признала внука 

Ролик рассказывает о непризнанном внуке актрисы Екатерины Васильевой. Екатерина стала матерью во втором браке с драматургом Михаилом Рощиным. Её сын Дмитрий поначалу тоже решил стать актёром и поступил во ВГИК. Там у него начался роман с коллегой Еленой Кориковой, которая родила от Дмитрия сына. Но жениться на Елене Дмитрий не решился, поскольку ему это запретила мать. Как сейчас живут Екатерина Васильева и Дмитрий Рощин, узнайте из ролика.
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