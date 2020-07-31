Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор

Детство Дрю прошло в богемной атмосфере, ведь она принадлежит к старинной актерской династии, которая берет начало от прадеда Мориса Бэрримора.

Родители девочки развелись, когда она еще не появилась на свет. Причиной этому послужило чрезмерное пристрастие отца Бэрримор к алкоголю.

Но мать Дрю не уделяла должного внимания дочери, постоянно пропадая на светских вечеринках. Поэтому одним из главных воспоминаний Бэрримор тех лет являются разбросанные после тусовок пустые бутылки, с которыми малышка играла вместо кукол.

Впервые на телеэкранах Дрю появилась, когда ей было всего 11 месяцев — она снялась в рекламе собачьего корма. В 2 года малышка появилась в фильме «Неожиданная любовь», а в 5 лет снялась в картине «Боги». Гордостью американцев Бэрримор стала после съемок в «Инопланетянине». После дебюта этой картины, девочку стали буквально заваливать предложениями. На тот момент ей было всего 7 лет.

«Нет ни одной фотографии, сделанной дома, как будто я никогда и не была дома в то время… У меня не было семьи, я работала всегда, сколько себя помню»,

— отметила звезда в одном из интервью.

Поэтому неудивительно, что в 9 лет Дрю уже узнала вкус алкоголя. Еще через год она попробовала марихуану, а в 12 полюбила на кокаин. К 14 годам девушка дважды попадала в клинику, где лечилась от наркотической зависимости. Это все привело к тому, что девочка-подросток несколько раз пыталась свести счеты с жизнью.

«В моей жизни было много мятежей. Свирепость и ярость были во мне всегда. Не переношу, когда надо мной властвуют»,

— призналась актриса.

Но, к счастью, Дрю хватило сил справиться с зависимостью. Вскоре Бэрримор написала и издала мемуары, что в корни изменило ее жизнь. Поэтому к 15 годам девушка вылетела из-под материнского крыла, став полностью самостоятельной.