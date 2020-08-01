Наталия Орейро: «В прошлой жизни я была русской» 

«Каждый раз, когда я рассказываю в Аргентине, Уругвае, Испании или в любой другой стране о взаимных чувствах, которые у нас с Россией, на меня странно смотрят. Они говорят: "Что связывает уругвайку из Рио-де-ля-Платы, человека, который живет в Аргентине, с культурой, которая кажется такой иной?" И я всегда отвечаю одинаково: мы совершенно не разные, русские люди очень теплые, я чувствую там себя как дома. И именно этот секрет мы с режиссером Мартином Састре в каком-то роде пытаемся расшифровать в фильме "Наша Наташа"»,
«Откуда эта взаимная любовь, которая длится на протяжении уже двадцати лет? Да, я чувствую, что у меня русская душа, не знаю, существуют ли другие жизни, но если они существуют, то в прошлой жизни я точно была русской. Мне кажется, что у меня русские черты лица, я похожа на русских женщин. Впервые, когда я приехала в Россию, на Красной площади я смотрела на матрешек и говорила себе: "Я очень похожа, у меня русское имя". Да, теперь я понимаю, откуда такая любовь»,
«Я также всегда была большой поклонницей русской культуры, литературы. Толстой, Пушкин, Чехов. Для нас, тех, кто учится в театральном, у актеров русские классики всегда были в обучающей программе и презентации. Поэтому это заложено не только во мне, но и во многих моих коллегах-актерах. К тому же у меня была возможность посетить русские музеи, такие как Эрмитаж, и я была очарована сценическим искусством балета в Большом театре, у меня была возможность побывать там. Познакомиться с очень знаменитыми оперными исполнителями, такими как Павлова. Талантливые люди, которые являются частью русской культуры и которыми мы очень восхищаемся здесь, на другом конце земли. Поэтому для меня было приятным сюрпризом, что русским нравилось то, что я делала. Для меня Россия — это страна с очень разнообразной культурой, живописью, скульптурой, архитектурой, танцами, музыкой… У нее очень большая история. И тут появилась я в сериале "Дикий Ангел", и они сказали: "Нам нравится!" — и я сказала "Вау!". Как здорово. Спасибо!»