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Наталия Орейро: «В прошлой жизни я была русской» 

ТК «Звезда» и ещё 1 46 минут назад
Известная исполнительница призналась, что теплые чувства к России вспыхнули у нее еще во время первого посещения нашей страны.
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро считает, что менталитет уругвайцев не отличается от русского менталитета, благодаря чему в России она чувствует себя как дома. Об этом артистка рассказала лично во время беседы со «Звездой».

«Каждый раз, когда я рассказываю в Аргентине, Уругвае, Испании или в любой другой стране о взаимных чувствах, которые у нас с Россией, на меня странно смотрят. Они говорят: "Что связывает уругвайку из Рио-де-ля-Платы, человека, который живет в Аргентине, с культурой, которая кажется такой иной?" И я всегда отвечаю одинаково: мы совершенно не разные, русские люди очень теплые, я чувствую там себя как дома. И именно этот секрет мы с режиссером Мартином Састре в каком-то роде пытаемся расшифровать в фильме "Наша Наташа"»,

— объяснила она.
Певица также призналась, что у нее русская душа, и предположила, что в прошлой жизни она, скорее всего, была русской.

«Откуда эта взаимная любовь, которая длится на протяжении уже двадцати лет? Да, я чувствую, что у меня русская душа, не знаю, существуют ли другие жизни, но если они существуют, то в прошлой жизни я точно была русской. Мне кажется, что у меня русские черты лица, я похожа на русских женщин. Впервые, когда я приехала в Россию, на Красной площади я смотрела на матрешек и говорила себе: "Я очень похожа, у меня русское имя". Да, теперь я понимаю, откуда такая любовь»,

— поделилась Орейро.
Артистка рассказала, что всегда была большой поклонницей русской культуры. По словам Орейро, ей нравятся многие русские классики, также она в восторге от нашего театра и балета.

«Я также всегда была большой поклонницей русской культуры, литературы. Толстой, Пушкин, Чехов. Для нас, тех, кто учится в театральном, у актеров русские классики всегда были в обучающей программе и презентации. Поэтому это заложено не только во мне, но и во многих моих коллегах-актерах. К тому же у меня была возможность посетить русские музеи, такие как Эрмитаж, и я была очарована сценическим искусством балета в Большом театре, у меня была возможность побывать там. Познакомиться с очень знаменитыми оперными исполнителями, такими как Павлова. Талантливые люди, которые являются частью русской культуры и которыми мы очень восхищаемся здесь, на другом конце земли. Поэтому для меня было приятным сюрпризом, что русским нравилось то, что я делала. Для меня Россия — это страна с очень разнообразной культурой, живописью, скульптурой, архитектурой, танцами, музыкой… У нее очень большая история. И тут появилась я в сериале "Дикий Ангел", и они сказали: "Нам нравится!" — и я сказала "Вау!". Как здорово. Спасибо!»

— заключила Наталия Орейро.
В разговоре со «Звездой» известная исполнительница также сообщила о своей любви к русскому языку и поделилась подробностями съемок фильма «Наша Наташа», за основу которого был взят одноименный гастрольный тур Орейро по российским городам. В этой картине артистка рассказывает о своих теплых чувствах к нашей стране и делится самыми яркими впечатлениями, которые она получила на бескрайних просторах России.
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Комментарии 5
Актеры , Видео , Звезда , Звёзды , Наталия Орейро , Мартин Састре , Эрмитаж
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