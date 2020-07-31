Представитель Гармаша объяснил его уход из театра

Олег Будрин , представитель Сергея Гармаша, объяснил причину ухода актера из «Современника». Об этом сообщает телеканал «Звезда»

По словам Будрина, Гармаша не устраивает политика театра и небрежное отношение к его истории и к актерам. которые отдали этой работе много лет. Представитель также добавил: