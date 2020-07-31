Представитель Гармаша объяснил его уход из театра

Олег Будрин, представитель Сергея Гармаша, объяснил причину ухода актера из «Современника». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам Будрина, Гармаша не устраивает политика театра и небрежное отношение к его истории и к актерам. которые отдали этой работе много лет. Представитель также добавил:
«Он — артист, не директор, не худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить, почему — что нет сил бороться».
Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» также сообщил, что актер Никита Ефремов подтвердил уход коллеги, и также добавил, что уважает выбор Гармаша.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Траволта уходит из кино.