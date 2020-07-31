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Представитель Гармаша объяснил уход актера из «Современника» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Представитель Гармаша объяснил его уход из театра
Фото: РИА Новости
Олег Будрин, представитель Сергея Гармаша, объяснил причину ухода актера из «Современника». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам Будрина, Гармаша не устраивает политика театра и небрежное отношение к его истории и к актерам. которые отдали этой работе много лет. Представитель также добавил:

«Он — артист, не директор, не худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить, почему — что нет сил бороться».

Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» также сообщил, что актер Никита Ефремов подтвердил уход коллеги, и также добавил, что уважает выбор Гармаша.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Траволта уходит из кино.
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Актеры , Говорит Москва , Звезда , Звёзды , Никита Ефремов , Олег Будрин , Радиостанция "Говорит Москва"
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