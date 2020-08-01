Звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн одной из первых поддержала движение против насилия над женщинами #MeToo, обвинив влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Сегодня основатель компании Miramax отбывает свой срок в тюрьме, но это не значит, что в киноиндустрии восторжествовала справедливость.

На днях Роуз сравнила агентов, кастинг-директоров и модельных скаутов с профессиональными сутенерами. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

По словам Макгоуэн, ей никогда не нравилось работать в кинематографе, а Голливуд был лишь средством зароботка. Людей, с которыми ей приходилось сотрудничать, она назвала социопатическими хищниками.

"Меня часто спрашивают, нравилось ли мне когда-то работать в Голливуде. Мой ответ — нет. Я никогда не была счастлива от этого … Моя работа в Голливуде была связана преимущественно с социопатических хищниками … На прекрасных девушек здесь смотрят как на слабых газелей в стаде, тех, которые хромают от внимания, которое они получают. Это было для меня слишком", — заявила Роуз Макгоуэн.

Актриса также вспомнила, как однажды агент Лесли Зиберт попросила ее поменьше разговаривать на деловых встречах, чтобы не смущать присутствующих там мужчин своим словарным запасом. Сейчас Роуз надеется, что Зиберт более серьезно относится к своим клиентам и уважает их.