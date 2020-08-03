Жигунов чуть не умер на съемках фильма 

Актриса вместе с Жигуновым сыграла в фильме "Ричард Львиное Сердце". Ему досталась роль шотландского рыцаря Кеннета, а ей — принцессы Эдит.

Безрукова опубликовала архивное фото со съемок, которые проходили в 1992 году, и рассказала, как Жигунов чуть не лишился жизни.

"В одном из перерывов он гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель… Конечно, это произошло случайно. Сергей соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ!", — написала актриса.

@irina_bezrukova_official

Жигунов не успел дотронуться до кабеля и не пострадал.