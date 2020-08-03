Жигунов чуть не умер на съемках фильма 

Актер Сергей Жигунов однажды чуть не умер на съемках. Об этом рассказала Ирина Безрукова в своем Instagram-аккаунте.
Актриса вместе с Жигуновым сыграла в фильме "Ричард Львиное Сердце". Ему досталась роль шотландского рыцаря Кеннета, а ей — принцессы Эдит.
Безрукова опубликовала архивное фото со съемок, которые проходили в 1992 году, и рассказала, как Жигунов чуть не лишился жизни.
"В одном из перерывов он гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель… Конечно, это произошло случайно. Сергей соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ!", — написала актриса.
@irina_bezrukova_official
Жигунов не успел дотронуться до кабеля и не пострадал.
"В общем, пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покореженные остатки этого кинжала", — добавила Безрукова.
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