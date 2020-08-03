Звезда «Друзей» снимется в пятой части «Крика»

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Американская актриса Кортни Кокс , сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Друзья» , снимется в пятой части картины «Крик» . Об этом сообщает Empire.

«Мы не можем представить «Крик» без знаковых персонажей как Гейл Везерс и так невероятно взволнованы возможностью работать с Кортни», — приводит издание заявление кинокомпании Radio Silence.

Кортни в предыдущих четырех частях "Крика", первая часть которого вышла в 1996 году, играла репортера новостей Гейл Везерс. В пятой части фильма она предстанет в этой же роли.

Как ожидается, съемки фильма начнутся в конце текущего года.