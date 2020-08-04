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Почему Людмила Нильская сбежала из эмиграции 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о жизни советской и российской актрисы Людмилы Нильской. В восьмидесятые Людмила была любимицей публики, которую обожали и женщины, и мужчины. Но в сложные девяностые актриса пропала с экранов, а позже выяснилось, что вместе с супругом она переехала в США. Однако жизнь за океаном не заладилась, да и муж быстро нашёл другую, так что Нильской пришлось вернуться, но теперь уже в новую Россию. Как жила Людмила после возвращения и как она сумела снова стать востребованной актрисой, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал про актёров, попавших в кино благодаря родителям.
Актеры , Видео , Людмила Нильская
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