Почему Людмила Нильская сбежала из эмиграции 

Видео рассказывает о жизни советской и российской актрисы Людмилы Нильской. В восьмидесятые Людмила была любимицей публики, которую обожали и женщины, и мужчины. Но в сложные девяностые актриса пропала с экранов, а позже выяснилось, что вместе с супругом она переехала в США. Однако жизнь за океаном не заладилась, да и муж быстро нашёл другую, так что Нильской пришлось вернуться, но теперь уже в новую Россию. Как жила Людмила после возвращения и как она сумела снова стать востребованной актрисой, узнайте из ролика.
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