Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Электроник женился в пятый раз 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает о новом браке Владимира Торсуева, который вместе с братом Юрием прославился в 1979 году, когда вышла детская приключенческая картина «Приключения Электроника». Несмотря на успех фильма, дальнейшая актёрская карьера у братьев не сложилась, хотя время от времени и сегодня мужчины дают интервью. Сейчас братьям по 54 года, и на днях стало известно, что Владимир вступил в брак. Для него это уже пятая попытка создать семью.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему из-за Никулина хотели посадить самолёт.
Актеры , Видео , Приключения Электроника , Владимир Торсуев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить
Фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить
Названы популярные новые сериалы в России
Названы популярные новые сериалы в России
Тяжелое детство и манипуляции: Шварценеггеру — 73
Тяжелое детство и манипуляции: Шварценеггеру — 73
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Латвийский актер, которого не надо было дублировать
08:37
Латвийский актер, которого не надо было дублировать
Актеры
56-летний Гордон тайно оставил молодую жену
03:04
56-летний Гордон тайно оставил молодую жену
ТВ
Определены лучшие фантастические фильмы 2020 года
11:31
Определены лучшие фантастические фильмы 2020 года
Фильмы
Электроник женился в пятый раз
03:04
Электроник женился в пятый раз
Актеры
Почему в «Девчатах» не сыграли Ларионова и Кустинская
26:03
Почему в «Девчатах» не сыграли Ларионова и Кустинская
Фильмы
Первая мужская роль Елизаветы Боярской
02:30
Первая мужская роль Елизаветы Боярской
Актеры
Кем стала внучка Бондарчука и Макаровой
03:01
Кем стала внучка Бондарчука и Макаровой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение