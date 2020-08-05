Электроник женился в пятый раз 

Ролик рассказывает о новом браке Владимира Торсуева, который вместе с братом Юрием прославился в 1979 году, когда вышла детская приключенческая картина «Приключения Электроника». Несмотря на успех фильма, дальнейшая актёрская карьера у братьев не сложилась, хотя время от времени и сегодня мужчины дают интервью. Сейчас братьям по 54 года, и на днях стало известно, что Владимир вступил в брак. Для него это уже пятая попытка создать семью.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему из-за Никулина хотели посадить самолёт.