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Известные актеры, которых сгубил алкоголизм 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Говорят, что многие творческие люди склонны к злоупотреблению алкоголем. Одним — это помогает расслабиться, другим — переборот страх сцены. К сожалению, очень часто эта любовь заканчивается летальным исходом. «Рамблер» собрал подборку из трех известных отечественных артистов, которых погубил алкоголь.

Андрей Панин

кадр из к/ф "Сволочи"
Самый известный антигерой российского кинематографа и замечательный актер Андрей Панин всегда питал особую страсть к выпивке. Панин сыграл более 75 ролей в кино, сам выступал режиссером, прекрасно рисовал. Алкоголь Панину помогал расслабиться, ведь съемки шли одна за другой. Тело актера обнаружили в 2013 году в его московской квартире. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Артист пил несколько дней, упал и умер.

Владислав Галкин

кадр из сериала "Дальнобойщики"
На момент смерти Владиславу Галкину было всего 38 лет, поэтому это событие стало таким шоком для всей страны. Ролей у актера была много, но большее всего зритель полюбили его за его работу в сериалах «Дальнобойщики» и «Диверсант». Несмотря на то, что смерть была вызвана острой сердечной недостаточностью, злоупотребление алкоголем повлияло на изношенность организма.

Олег Ефремов

Олег Ефремов был живым примером того, как плохие привычки влияют на здоровье, а его сын сейчас демонстрирует как они могут отразиться на жизни в целом. Руководитель театра обожал выпить и покурить, говорил, что это его вдохновляет. В итоге, все привело к мучительным болезням: актер начал слепнуть, появились проблемы с сердцем, тромбоз спровоцировал ампутацию ноги, а последние годы жизни актер провел на ИВЛ.
Комментарии 5
Актеры , Видео , Три тополя на плющихе , Дальнобойщики , Олег Ефремов , Владислав Галкин , Андрей Панин
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