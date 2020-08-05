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Актеры, которые рискнули отказаться от успешных ролей и перевернули свои жизни 

Анастасия Иванова 1 час назад
Часто случается так, что за актером «цепляется» какое-то определенная роль. Например, актриса сыграла роковую красотку в фильме, который взыскал успех, — впоследствии ее и будут вспоминать в таком образе. Избавиться от закрепившегося амплуа крайне сложно, но есть те, кому это удалось. Именно о них и расскажет «Рамблер».

Дэниел Рэдклифф

Прошло уже 40 лет с момента выхода первой серии саги «Гарри Поттер», а Дэниел для многих до сих пор остается «мальчиком-волшебником, который сражался с Волан-де-Мортом». Рэдклифф принимал множество попыток, чтобы избавиться от этого амплуа и показать себя с другой стороны. Но сделать ему это удалось лишь в 2016 году, когда в свет вышла картина «Абсолютная власть», где актер сыграл агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду неонацистов.

Кристен Стюарт

Девушка стала знаменитой после роли в саге «Сумерки», где она сыграла молчаливую Беллу Свон, которая влюбилась в вампира. После этого фильма многие фанаты воспринимали Кристен как безэмоциональную актрису. Но Стюарт доказала, что может быть разной: она предстала в образе дерзкой бунтарки в «Ангелах Чарли».

Брэдли Купер

Одним из самых популярных фильмов с Брэдли стал «Мальчишник в Вегасе», где он сыграл обаятельного и дерзкого друга жениха. Долгое время все смотрели на Купера исключительно как на комедийного актера. Но в 2011 году он получил главную роль в картине «Области тьмы», после чего фанаты наконец разглядели в нем и драматическую сторону его личности.

Риз Уизерспун

За актрисой буквально по пятам долгое время ходил образ гламурной кокетки Эль Вудс после ее съемок в фильме «Блондинка в законе». Выйти из него Уизерспун удалось лишь в 2014 году: Риз сыграла главную роль в фильме «Дикая». По сюжету, ее героиня в одиночку преодолевает туристическую тропу в 1 770 км, чтобы избавиться от душевных мук после развода и смерти матери.

Ченнинг Тейтум

Славу и популярность Ченнингу принесли роли в комедийном фильме «Она — мужчина» и в музыкальной мелодраме «Шаг вперед». Тейтум стал кумиром подростков, но его расстраивал тот факт, что кроме детей его никто не воспринимает всерьез. Вскоре актер получил шанс показать себя с другой стороны, сыграв в триллере «Побочный эффект» и в вестерне Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Несомненно, Ченнингу удалось доказать, что он не актер одной роли.
Комментарии 1
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