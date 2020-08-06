Некоторые актеры всю жизнь стараются добиться популярности, к другим признание и слава приходят всего лишь после одной яркой роли. Правда, триумфальное начало карьеры не всегда является залогом дальнейшей востребованности. «Рамблер» рассказывает о том, почему так мало снималась актриса Светлана Аманова , к которой невероятная популярность пришла после выхода фильма «Спортлото-82».

Справедливости ради надо отметить, что фильм Леонида Гайдая не был первым в карьере молодой актрисы. Дебют Светланы состоялся в 1981 году в фильме «С вечера до полудня», где Аманова сыграла не слишком большую роль, зато ее партнерами стали настоящие звезды: Наталья Фатеева Всеволод Санаев и другие. В следующей картине «Путешествие будет приятным» Светлане доверили ее первую главную роль. Но звездной она не стала.

Настоящая популярность буквально обрушилась на актрису после выхода фильма «Спортлото-82», где Аманова сыграла роль Тани. Картина стала лидером проката, за год ее посмотрело более 50 миллионов зрителей, а Светлана мгновенно стала звездой. В Малом театре, где служила актриса, ей начали предлагать главные роли, карьере резко пошла в гору.

В кино тоже не было недостатка от предложений, но режиссеры в основном предлагали Амановой небольшие роли миловидных девушек. Сама же Светлана мечтала о драматических ролях. Актриса сосредоточилась на карьере в театре, лишь изредка появляясь на экране.

1990-е годы стали для Амановой, как и для многих других артистов, непростым временем. В театре работы почти не было, актриса развелась с мужем, оставшись одна с дочкой на руках и почти без средств к существованию. Светлана вновь вернулась на экраны. Правда, предложений для актрисы ее масштаба было, увы, не слишком много.