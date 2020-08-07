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Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей «Кудряшку Сью» 

BigPicture.ru 3 часа назад
Как сложилась судьба Кудряшки Сью
Фото: Кадр из фильма "Кудряшка Сью"
Наверняка многие помнят трогательный фильм «Кудряшка Сью», вышедший на экраны в 1991 году. Отличная режиссура, интересный сюжет и замечательная актерская игра сделали эту картину невероятно популярной. Но основная заслуга успеха фильма, вне всякого сомнения, принадлежит Элисон Портер, юной актрисе, так естественно и непринужденно сыгравшей главную героиню.
На момент съемок Элисон Портер было всего 10 лет, но малышка была далеко не новичок в кино и шоу-бизнесе. Артистичность девочка начала проявлять едва научившись ходить и ее родители с трех лет начали водить ее по серьезным кастингам. Первые же пробы стали удачными и Элисон отобрали для участия в рекламе. В 5 лет талантливый ребенок появился в телешоу «Ищем таланты» и с ходу завоевал титул «Лучшая молодая вокалистка».
В 6 лет Портер дебютировала в большом кино, правда в эпизодической роли. Девочка сыграла Макси в телесериале «Я покорю Манхеттен». В 8 Элисон сыграла в фильме «Родители», а в 9 покорила всех на кастинге главной героини «Кудряшки Сью». Ключевая роль в этой доброй картине сделала юную актрису настоящей голливудской звездой.
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В 1992 году Элисон Портер номинировали на престижную премию «Молодой актер», а через год она стала ее обладательницей. Но после «Кудряшки Сью» в карьере актрисы был серьезный перерыв. То ли ее родители испугались ошеломляющего успеха дочери, то она сама решила пока не сниматься. Несколько лет Элисон оттачивала актерское мастерство на сцене школьного театра и в крупных проектах замечена не была.
Но едва Элисон исполнилось 18 лет, она переезжает из родного Массачусетса в Нью-Йорк и тут же начала делать стремительную карьеру на подмостках Бродвея. Позже она меняет «Большое Яблоко» на Лос-Анджелес, где занимается пением, которое некогда принесло ей известность в шоу талантов. В 2003 году Портер становится вокалисткой группы «Raz», которая, к сожалению, вскоре распалась из-за разногласий среди участников.
Тогда Элисон собирает новую команду, которую называет «Alisan Porter Project». Музыкальный коллектив звезд с неба не хватал, но вполне успешно давал концерты и записывал альбомы. Увы, но попав в музыкальную тусовку, девушка потеряла голову и стала завсегдатаем вечеринок с алкоголем и наркотиками. К 2007 году жизнь и карьера перспективной певицы и бывшей актрисы оказались под угрозой.
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Но Портер смогла сделать правильный выбор и 27 октября 2007 года, волевым решением, порвала с выпивкой и наркотиками. Изменения явно пошли ей на пользу — в 2009 году Элисон выпустила свой первый сольный альбом, а в 2014 году — еще один. В 2016 году певица появилась на американском шоу «Голос», в команде Кристины Агильеры. В 10 сезоне Портер стала победительницей, исполнив песню «Somewhere» из «Вестсайдской истории».
Личная жизнь у «Кудряшки Сью» сложилась так же хорошо, как и музыкальная карьера. Портер 39 лет, она замужем и в ее семье растут сын и дочь. Элисон отлично совмещает материнские заботы с концертами и, судя по фото в инстаграме, абсолютно счастлива.
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Актеры , Голоса , Родители , Голос , Кудряшка Сью , Элисон Портер
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