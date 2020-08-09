Как советская актриса довела режиссера до инфаркта

Режиссеры зачастую требовательно относятся ко всему, что происходит на съемках фильма. И Геральд Бежанов , который снял «Самую обаятельную и привлекательную», не был исключением. «Рамблер» расскажет, как всего одна актриса довела режиссера до инфаркта.

Бежанову пришлось помучиться с исполнительницей роли Сусанны — Татьяной Васильевой . На съемочной площадке режиссер и актриса не раз ссорились. По словам самого Бежанова, Васильева часто приходила на площадку, не зная текст, что приводило его в бешенство. Однако все эти недомолвки не сравнятся с сюрпризом, который в один из дней преподнесла актриса.

Однажды Васильева пришла на съемки фильма с рыжими волосами, — до этого актриса была блондинкой. Увидев Татьяну, Бежанов был вне себя от ярости. Сама же Васильева утверждала, что волосы не красила, и в этом ей подыграл один из операторов. Режиссер был убежден, что актриса сменила образ лишь для того, чтобы ему насолить.

Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»