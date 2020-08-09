Как советская актриса довела режиссера до инфаркта

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Как актриса «Самой обаятельной и привлекательной» довела режиссера до инфаркта 

Анастасия Иванова 1 час назад
Режиссеры зачастую требовательно относятся ко всему, что происходит на съемках фильма. И Геральд Бежанов, который снял «Самую обаятельную и привлекательную», не был исключением. «Рамблер» расскажет, как всего одна актриса довела режиссера до инфаркта.
Бежанову пришлось помучиться с исполнительницей роли Сусанны — Татьяной Васильевой. На съемочной площадке режиссер и актриса не раз ссорились. По словам самого Бежанова, Васильева часто приходила на площадку, не зная текст, что приводило его в бешенство. Однако все эти недомолвки не сравнятся с сюрпризом, который в один из дней преподнесла актриса.
Однажды Васильева пришла на съемки фильма с рыжими волосами, — до этого актриса была блондинкой. Увидев Татьяну, Бежанов был вне себя от ярости. Сама же Васильева утверждала, что волосы не красила, и в этом ей подыграл один из операторов. Режиссер был убежден, что актриса сменила образ лишь для того, чтобы ему насолить.
Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
От злости Бежанов схватил кинокамеру «Родина», и вознес ее над головой. И в тот же момент у режиссера случился сердечный приступ. Из-за этого съемки были прерваны на три недели. А проблему с рыжей копной волос Геральд решил с помощью головного убора, с которым актриса большую часть фильма не расставалась.
Комментарии
Актеры , Видео , Родина , Геральд Бежанов , Татьяна Васильева
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