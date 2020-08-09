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Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в байопике об иконе поп-арта 

Мир24 2 часа назад
Джаред Лето сыграет Энди Уорхола
Фото: Мир24
Джаред Лето подтвердил, что сыграет Энди Уорхола в новом биографическом фильме: «Мы скучаем по тебе и твоему гению» (We miss you and your genius).
Новый байопик основан на книге Виктора Бокриса «Уорхол: биография» и адаптирован сценаристом фильма «Волк с Уолл-Стрит» Терренсом Уинтером.
Актер, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц», объявил о долгожданном кастинге, поделившись фотографиями в своем Instagram.

«Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью», — подписал актер фото в образе.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, коллекционер, издатель, икона поп-арт-движения и современного искусства. Он умер возрасте 58 лет в 1987 году от внезапного сердечного приступа после операции на желчном пузыре.
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Актеры , Отряд самоубийц , Волк с Уолл-стрит , Энди Уорхол , Джаред Лето
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