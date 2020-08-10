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Агата Муцениеце может остаться без очередной роли из-за Прилучного 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Муцениеце может остаться без роли из-за Прилучного
Фото: Экспресс газета
31-летняя актриса театра и кино Агата Муцениеце не так давно пережила тяжелый и достаточно скоропостижный развод со своим звездным мужем. Но помимо душевных страданий, артистка столкнулась еще с одной серьезной проблемой — немало проектов с ее участием в той или иной мере подразумевают общение с бывшим мужем, сообщает издание "СтарХит".
Актриса уже отказалась от участия в спектакле «Авантюристы поневоле», а теперь стало известно, что ей совсем не рады на съемках сериала "В клетке", где главного героя как раз и играет Павел Прилучный. Также артист является и продюсером многосерийного фильма… А агент Агаты и вовсе уверена, за спиной ее работодательницы коварно плетут интриги, главная цель которых — выжить неугодную артистку с проекта бывшего мужа.

«Затык в одной точке. Со мной ведет переговоры неизвестное лицо, которое не согласовывает ничего с генеральным продюсером — Теймуром Джафаровым. По этому вопросу я с Джафаровым лично не встречалась, один раз мы говорили по телефону, запросили сценарий, на что получили отказ. А как артист может принять решение без сценария? Абсурд. Впервые сталкиваюсь с тем, что требуют подписать договор без ознакомления со сценарием. Странная история…

Называется: без меня меня женили. Почему принимаются решения в отношении моего артиста за него? Почему переговоры ведет не генеральный продюсер, а неизвестное мне лицо, о чьих полномочиях я не имею никого понятия. Налицо неаргументируемый саботаж», — возмущается Мариам Андреевская.

Известно, что в театральной постановке «Авантюристы поневоле» одну из ролей доверили исполнять нынешней пассии Прилучного. И, якобы, Мирослава Карпович сделала все от себя зависящее, чтобы бывшая жена ненаглядного как можно скорее покинула бы здешний коллектив. Сам Павел заявлял о готовности и дальше работать с матерью своих детей, но, по всей видимости, его точка зрения за последнее время все же претерпела некоторые изменения.
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Актеры , В клетке , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , StarHit
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