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Стало известно, как Асмус согласилась сняться обнаженной 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Режиссер рассказал, как Асмус согласилась обнажиться
Фото: Teleprogramma.pro
В этом году зрителю будет представлена драма «Китобой». Сценарий к ней писал ученик режиссера Алексея Учителя Филипп Юрьев. К слову, работал над ним целых семь лет. Съемки, которые он же режиссировал, прошли на Камчатке. Кристина Асмус должна была сыграть в откровенной сцене. Ей досталась роль девушки из секс-чата. Все было согласовано, Асмус подтвердила свое участие.
Но после этого на экраны вышла картина «Текст», где Кристина играла в обнаженных сценах с Иваном Янковским. А позже произошел развод с Гариком Харламовым. Хотя оба говорили, что дело не в кино.
Как рассказал Учитель «Комсомольской правде», после всего этого, ему позвонил агент Асмус и сказал, что она не может сняться в этой сцене. После долгих уговоров Кристина все-таки пришла на студию, посмотрела 10 минут фильма и согласилась. Ее не остановило даже то, что после подобной сцены вновь могут пойти самые разные разговоры.
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Актеры , Филипп Юрьев , Гарик Харламов , Алексей Учитель , Кристина Асмус , Иван Янковский , Комсомольская правда
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