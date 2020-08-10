Прилучный может разрушить актерскую карьеру Муцениеце

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Агата Муцениеце может остаться без ролей из-за Прилучного 

Анастасия Иванова 1 час назад
Не так давно Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. И негативные плоды, которое принесло это расставание, девушка пожинает и сейчас. Как сообщает издание "Starhit", Агату смущают проекты, в которых ей пришлось бы вновь пересекаться с бывшим мужем, а таковых не мало.
На данный момент актриса отказалась от участия в спектакле «Авантюристы поневоле», а теперь стало известно, что ей совсем не рады на съемках сериала "В клетке", где главного героя играет Павел.
Агент Агаты считает, что из-за разлада в личной жизни, ее подопечную пытаются выжить со съемок.

"Затык в одной точке. Со мной ведет переговоры неизвестное лицо, которое не согласовывает ничего с генеральным продюсером — Теймуром Джафаровым. А как артист может принять решение без сценария? Абсурд. Впервые сталкиваюсь с тем, что требуют подписать договор без ознакомления со сценарием. Странная история.. ".

Прилучный уже говорил, что готов играть в одних проектов с бывшей женой. Правда, поговаривают, что в спектакле «Авантюристы поневоле» вакантное место уже заняла новая девушка Павла.
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Актеры , Видео , В клетке , Агата Муцениеце
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