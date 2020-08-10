Прилучный может разрушить актерскую карьеру Муцениеце

"Затык в одной точке. Со мной ведет переговоры неизвестное лицо, которое не согласовывает ничего с генеральным продюсером — Теймуром Джафаровым. А как артист может принять решение без сценария? Абсурд. Впервые сталкиваюсь с тем, что требуют подписать договор без ознакомления со сценарием. Странная история.. ".