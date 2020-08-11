Деревянко увеличил свой гонорар в полтора раза 

Деревянко рассказал, что после сериала "Домашний арест" стал пользоваться любовью у публики и режиссеров. Об этом актер сообщил в шоу "50 вопросов", опубликованном на YouTube-канала "Макарена".

Деревянко признался, что изначально никто не подозревал, что сериал станет настолько успешным. Он даже не хотел в нем сниматься, но его уговорил продюсер.

«После "Ареста" мой гонорар за съемочный день вырос в полтора раза. На каких-то проектах и больше. Это связано с количеством приглашений», — рассказал он.

Актер сразу же рассказал, на что он тратит все свои гонорары. По словам Деревянко, он обеспечивает всю свою семью.