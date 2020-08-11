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Деревянко увеличил свой гонорар в полтора раза 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Деревянко рассказал, что после сериала "Домашний арест" стал пользоваться любовью у публики и режиссеров. Об этом актер сообщил в шоу "50 вопросов", опубликованном на YouTube-канала "Макарена".
Деревянко признался, что изначально никто не подозревал, что сериал станет настолько успешным. Он даже не хотел в нем сниматься, но его уговорил продюсер.

«После "Ареста" мой гонорар за съемочный день вырос в полтора раза. На каких-то проектах и больше. Это связано с количеством приглашений», — рассказал он.

Актер сразу же рассказал, на что он тратит все свои гонорары. По словам Деревянко, он обеспечивает всю свою семью.

«У меня мама и брат в Таганроге, где я строю шикарный дом на берегу Миусского лимана. В Москве — жена, двое детей… Короче, говоря нас десять человек», — признался актер.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце не может сниматься из-за Прилучного.
Актеры , Видео , После
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