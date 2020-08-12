Почему Дмитрий Нагиев всегда ходит в очках

Одна из выдающихся черт актера Дмитрия Нагиева — фирменный прищур. Но мало кто знает, что ухмылка — это вовсе не часть образа, а следствие серьезной болезни.

Однажды Дмитрий застудил лицевой нерв, но не придал этому значения, пока спустя какое-то время у него не начало неметь лицо. Сначала занемела только часть, а потом стало невозможно даже пить. Отсутствие мимики вполне могло поставить крест его на актерской карьере.

У Нагиева диагностировали паралич лицевого нерва. Артист сразу же приступил к лечению: занимался физиотерапией, ходил на массажи и принимал лекарства, но ничего не помогало. Дмитрию так сильно хотелось выздороветь, что за все время лечения он не пропустил ни одной процедуры. Молодой человек даже решился на госпитализацию, надеясь на излечение.

Долгие размышления в больничной палате не давали ему спать, но однажды усталость взяла свое. Дмитрий заснул, а ветер распахнул форточку, которая ударилась о стену. Окно разбилось, на спящего парня посыпались стекла. Он вскочил с кровати и с удивлением обнаружил, что его лицо в буквальном смысле ожило.

Врачи предлагали ему остаться в больнице подольше, чтобы закрепить результат неожиданного выздоровления, но юный Нагиев спешил покорить этот мир. Так что именно болезнь стала причиной фирменного прищура и ассиметричной ухмылки актера.

Правда, последствия болезни дают о себе знать, сейчас у Дмитрия иногда непроизвольно закрывается глаз. Проблему актер скрывает с помощью очков.