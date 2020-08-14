Как советский бард сыграл нациста 

Герой видео — советский бард и актёр Юрий Визбор. Когда-то Юрий и не предполагал, что его пригласят сниматься в кино и выступал лишь с песенными концертами. Однако в какой-то момент режиссёры его заметили и стали предлагать роли, хотя поначалу Визбор даже не воспринимал приглашения всерьёз. Как складывалась кинематографическая карьера исполнителя и кому он посвятил песню «Милая моя, солнышко лесное», узнайте из ролика.
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