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Как советский бард сыграл нациста 

Елена Красовская 2 часа назад
Герой видео — советский бард и актёр Юрий Визбор. Когда-то Юрий и не предполагал, что его пригласят сниматься в кино и выступал лишь с песенными концертами. Однако в какой-то момент режиссёры его заметили и стали предлагать роли, хотя поначалу Визбор даже не воспринимал приглашения всерьёз. Как складывалась кинематографическая карьера исполнителя и кому он посвятил песню «Милая моя, солнышко лесное», узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Михаил Кононов не любил Нестора Петровича.
Актеры , Видео , Юрий Визбор , Михаил Кононов
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