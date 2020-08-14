Из-за чего актриса «Гения» отказалась от карьеры 

Роль Насти Смирновой , возлюбленной героя Александра Абдулова в фильме «Гений» стала визитной карточкой Ларисы Белогуровой. Но эта же роль стала предпоследней в кинокарьере актрисы. По какой причине Белогурова оставила карьеру, рассказывает «Рамблер».

Вряд ли уже возможно сейчас представить на месте главных героев фильма других артистов, тем не менее Абдулов и Белогурова могли не сыграть эти роли: кандидатуры обоих отверг худсовет. Ларису начальство сочло не слишком опытной для исполнения главной роли (хотя актриса уже успешно играла центральных героинь ранее), а у Абдулова просто-напросто не было фотографии на анкете. Режиссер поставил на кон все, заявив, что либо в его фильме играют Абдулов и Белогурова, либо он отказывается от работы. Члены худсовета в итоге согласились с мнением режиссера и утвердили актеров на роли.

На момент съемок Белогуровой уже исполнилось 30 лет, а играла она молодую 20-летнюю студентку. Но мало кто из зрителей почувствовал эту разницу в возрасте между героиней и исполнительницей. Лариса выглядела гораздо моложе, при этом она была танцовщицей, ведущей солисткой Ленинградского мюзик-холла, гимнасткой. Точеная фигура, миловидная внешность: по разумению режиссера рядом с героем Абдулова могла быть рядом только такая красавица.

Зрители тоже приняли актрису весьма тепло, а сам фильм стал одним из лидеров кинопроката 1992 года, хотя показывали его на больших экранах всего четыре дня. Казалось, что актрису после «Гения» режиссеры будут рвать на части, но все сложилось совсем по-другому.

Белогурова после работы в «Гении» приняла участие лишь в одном фильме — «Восточный роман». Надо отметить, что недостатка в предложениях от режиссеров у Ларисы не было, проблема заключалась в другом: все они звали ее работать в фильмы про бандитов. Но в таких картинах Белогурова сниматься не хотела.

Сыграв в своей жизни чуть меньше двух десятков ролей, Лариса Белогурова ушла из профессии. Она часто начала бывать в монастырях и церквях, записывала аудиокниги о религии. А в 2001 году у актрисы диагностировали рак.

Белогурова прошла курс лечения, ей стало лучше. Но оказалось, что болезнь отступила, чтобы позже вернуться вновь. К помощи врачей Лариса уже не обращалась, решив дожить жизнь так, как есть. В январе 2015 года Белогурова ушла из жизни в возрасте 54 лет.