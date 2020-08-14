Как выглядела Шэрон Стоун в начале карьеры

На счету 62-летней Шэрон Стоун съемки в 90 фильмах. Но у многих любителей кино ее имя ассоциируется в первую очередь с триллером Пола Верховена «Основной инстинкт» 1992 года. В картине Стоун показала всю свою привлекательность, став одной из самых сексуальных актрис Голливуда. Однако к моменту выхода главной в своей карьере работы Шэрон снялась в 30 фильмах. Как же она выглядела в начале 80-х, когда только начинала свой путь на большие экраны?

Режиссеры Вуди Ален и Пол Верховен сыграли решающие роли в карьере Шэрон Стоун. Первый пригласил модель и начинающую актрису в свой фильм «Воспоминания о звездной пыли» (1980 года), а второй, двенадцать лет спустя, прославил на весь мир, предложив роль писательницы Кэтрин Трамелл в «основном инстинкте».

Кадр из фильма

В фильме Алена Шэрон Стоун снялась в возрасте 18 лет. К тому времени юная красавица успела поработать моделью в Милане и Париже, заключив контракты с ведущими агентствами. Примечательно, что девушка не мнила себя суперкрасоткой, а в подростковом возрасте ее многие называли несимпатичной. Однако после окончания школы она рискнула принять участие в конкурсе красоты — и выиграла его.

@sharonstone

Юную Шэрон Стоун заметили режиссеры и она начала стремительную карьеру в Голливуде. В 1981 году она снялась сразу в трех фильмах, за пару лет Стоун нарастила темпы, и в 1984-м она появилась уже в пяти картинах. В основном это были роли второго плана, но тем не менее о начинающей актрисе заговорили.

Кстати, Верховен увидел актрису на страницах журнала Playboy: Стоун согласилась на откровенную съемку, чтобы привлечь к себе больше внимания, и у нее это получилось.

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Роль Кэтрин Трамелл доказала: Шэрон не просто сексуальная красавица-блрондинка, но и талантливая актриса. После режиссеры буквально выстраивались в очередь к Стоун. Она снялась в эротическом триллере «Щепка» , где ее партнером стал Стивен Болдуин, в драме на «Перепутье» с Ричардом Гиром , а за роль в фильме Мартина Скорсезе «Казино» (1995 год) Шэрон получила «Золотой глобус» и свою единственную номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

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В 1990-х Шэрон сыграла в 25 фильмах таким количеством ролей может похвастаться далеко не каждая голливудская красавица. В прочем, востребованной она была и в начале нового тысячелетия. Стоун становилась все более зрелой, красивой и сексуальной. В этот период на экраны вышли такие кинохиты с ее участием, как «Женщина-кошка» «Альфа Дог» , «Бобби» и другие.

Справедливости ради стоит отметить, что наряду с похвалами критиков и признанием зрителей Шэрон доставалось и немало ругательных эпитетов в свой адрес. Актрису несколько раз номинировали на «Золотую малину», которую вручают худшим деятелям кино.

Параллельно с бурной карьерой в Голливуде стремительными темпами менялась и личная жизнь звезды «Основного инстинкта». Шэрон Стоун Трижды была замужем, но они один из ее браков не выдержал испытания временем. С последним мужем Филом Бронштейном актриса усыновила мальчика Роэна, но через три года супруги расстались. И уже будучи одинокой, Шэрон взяла в семью еще двоих малышей: Лэрда и Куинна.

@sharonstone

В одном из недавних откровенных интервью Стоун призналась, что ее карьера в кино не была такой гладкой и успешной, как это может казаться со стороны. Актриса рассказала, что успела поработать, кроме модели, еще и официанткой, и поваром.

«Мир кино, это [мир мужчин]. Женщины не выбирают, в каком фильме играть, не выбирают партнеров», — откровенничала она.

Она также рассказывала, что к моменту, когда достигла зрелого возраста, ее будущее в Голливуде было под большим вопросом.

«В 40 лет я не могла работать, женщинам этого возраста не давали работу в Голливуде. Но я была с тремя прекрасными сыновьями, оправлялась после инсульта. Я ни с кем не встречалась, ведь никому не нужна была мать с тремя детьми, но это было счастливое время перемен», — вспоминала Шэрон Стоун.

East News

Пожалуй, Стоун немного лукавила, рассказывая о потерянной популярности. За последние 10 лет Шэрон снялась в 16 фильмах, и, и судя по анонсам, не собирается останавливаться. В ближайшее время на экраны выйдет новая картина с ее участием «Сестра Рэтчед».

Конечно, скептики, наперебой кричат, что время не щадит даже такую красавицу, как Шэрон Стоун. Но поклонники актрисы уверены, что для 62 лет она выглядит великолепно: не изуродовал лицо походами к пластическим хирургам и сохранила стройность, а главное — свой неповторимый шарм и привлекательность.

Шэрон открыто заявляет:

«Я люблю свое зрелое тело, с каждым годом я становлюсь все красивее», и без стеснения показывает правдивые фотографии с морщинами.

Стоун не держит в тайне свои секреты красоты: она живет в гармонии с собой, много занимается йогой, бегает, правильно питается и танцует. Также важен интенсивный уход за кожей. Кстати, Шэрон много лет является лицом премиальной косметики Dior для зрелых женщин.

Шэрон отмечает, что главным достижением в жизни является не ее карьера в кино, а сыновья и благотворительная деятельность. Пережив немало бед в жизни (два выкидыша, бесплодие, предательство мужчин, страшные болезни) актриса все больше времени посвящает тем, кому нужна помощь. Но поклонники надеются, что она все же не «завяжет» с кино в ближайшие десятилетия.